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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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L'Angleterre a dominé le Costa Rica 3-0 lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde

Angleterre vs Costa Rica
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Un orage a retardé le coup d’envoi du match.

L'équipe d'Angleterre a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire prometteuse 3-0 face au Costa Rica, lors d'un match de préparation disputé aux États-Unis.

L’Angleterre, qui figure dans le groupe 12 en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama, a ainsi validé ses derniers réglages, tandis que le Costa Rica, non qualifié pour la Coupe du monde, a servi de sparring-partner.

Le coup d’envoi a été retardé d’environ une heure en raison d’un orage.

Les Three Lions ont pu compter sur Declan Rice (10^e), Anthony Gordon sur penalty (68^e) et Ollie Watkins (87^e) pour trouver le chemin des filets.

La VAR a toutefois annulé un penalty obtenu par Anthony Gordon, nouveau joueur du FC Barcelone, en toute fin de première période.

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Les Three Lions entameront leur Coupe du monde 2026 face à la Croatie, le 17 juin prochain.

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