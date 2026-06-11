L'équipe d'Angleterre a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire prometteuse 3-0 face au Costa Rica, lors d'un match de préparation disputé aux États-Unis.

L’Angleterre, qui figure dans le groupe 12 en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama, a ainsi validé ses derniers réglages, tandis que le Costa Rica, non qualifié pour la Coupe du monde, a servi de sparring-partner.

Le coup d’envoi a été retardé d’environ une heure en raison d’un orage.

Les Three Lions ont pu compter sur Declan Rice (10^e), Anthony Gordon sur penalty (68^e) et Ollie Watkins (87^e) pour trouver le chemin des filets.

La VAR a toutefois annulé un penalty obtenu par Anthony Gordon, nouveau joueur du FC Barcelone, en toute fin de première période.

Les Three Lions entameront leur Coupe du monde 2026 face à la Croatie, le 17 juin prochain.