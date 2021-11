L'anecdote de Rio Ferdinand sur la colère de Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson était réputé pour son approche pragmatique en tant qu'entraîneur de Manchester United, et Rio Ferdinand a révélé une anecdote datant de l'époque où il jouait, dans laquelle l'ancien patron des Red Devils s'en prenait à Ruud van Nistelrooy après un derby perdu contre Manchester City.

Ferdinand s'est souvenu du lendemain d'un derby de Manchester dans lequel United avait subi une défaite, Ferguson s'en prenant à l'attaquant néerlandais pour avoir échangé son maillot avec un joueur de City.

"Nous avons été battus 3-1 à Maine Road avec Shaun Goater qui a marqué deux buts", a déclaré Ferdinand sur Vibe with Five.

"C'était le premier derby que j'ai joué et le moment où j'ai réalisé l'ampleur de la situation, c'était dans le vestiaire après. Nous sommes entrés et le manager a fermé la porte. C'était calme et puis tout d'un coup, il a éclaté.

"Ruud van Nistelrooy, qui était le Dieu de l'époque, est entré avec un maillot de City à la main et je me souviens que Sir Alex Ferguson s'est déchaîné sur lui.

Il l'a détruit en disant : "Si je vois un jour l'un d'entre vous marcher avec un maillot de City, vous ne jouerez jamais pour ce club".

L'article continue ci-dessous

Ferdinand a admis que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a lui-même réalisé à quel point la rivalité entre les deux clubs était importante.

"C'est comme ça qu'il était, il était juste fou", a-t-il dit. "C'est là que je me suis assis et que j'ai pensé : C'est un grand match, n'est-ce pas ?

"Je n'avais pas réalisé avant ce match et depuis, que vous gagniez plus ou moins, je savais que cette semaine précédant un derby était tout ou rien."