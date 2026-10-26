L'ancienne star du Real attaque l'arbitrage : je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé lors du Clasico

La première confrontation du Clasico cette saison, qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid sur le score de 2-1, a connu une dose limitée de polémique arbitrale, en raison de l'intervention de João Cancelo sur Yan Diomande, qui a contraint l'Ivoirien à quitter le terrain pendant une minute pour recevoir des soins.









Lors du commentaire du match sur le réseau DAZN, Guti, ancienne star du Real Madrid, a réclamé l'intervention de l'arbitre assistant vidéo pour réexaminer l'action.

Le site du réseau DAZN a rapporté : « Guti a estimé que l'action de l'intervention de Cancelo sur Diomande faisait partie des cas susceptibles d'être réexaminés en raison de la violence de l'intervention. »

Guti a déclaré : « Je trouve incompréhensible que l'arbitre assistant vidéo ne soit pas intervenu. »

L'intervention s'est produite au cours de la seconde période, alors que les deux joueurs se disputaient le ballon, et Cancelo a semblé incapable de suivre l'ailier du Real Madrid, qui tentait d'échapper à l'emprise du latéral portugais.

Au moment où le joueur du club merengue semblait sur le point de se débarrasser du marquage du joueur du Barça, Cancelo a tendu la jambe et les crampons de sa chaussure ont touché la partie inférieure de la jambe de Diomande, juste près de la cheville.

En vertu des nouvelles modifications apportées aux règlements de l'arbitrage, cette intervention au niveau de la cheville aurait pu conduire au carton rouge direct brandi à l'encontre de Cancelo pour jeu violent, ce qui aurait bouleversé le cours du match, ce qui explique la demande de Guti de revoir l'action.

Les choses se sont encore aggravées lorsque le Barça a marqué un but par l'intermédiaire de Raphinha une minute et demie seulement après que Diomande a été contraint de quitter le terrain, en précisant que le joueur ivoirien se trouvait sur le terrain au moment de l'inscription du but.

Le but a éclipsé la scène de l'intervention, mais il a suscité l'inquiétude des supporters du Real Madrid, laquelle s'est ensuite muée en colère.