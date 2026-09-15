Les tensions se sont enflammées au sein de l'équipe de France sur fond de rivalité entre Kylian Mbappé, capitaine du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, après que les déclarations des deux vedettes se sont transformées en une crise menaçant de provoquer une division dans le vestiaire des Bleus.

Mbappé s'était exprimé un peu plus tôt au sujet de la course au Ballon d'Or, affirmant qu'il avait toujours bénéficié d'un statut différent de celui de Dembélé, lauréat du Ballon d'Or l'an dernier, et il avait déclaré : « Dembélé ? On l'a toujours perçu comme un joueur talentueux, alors que moi, j'ai toujours été considéré comme le joueur élu », soulignant qu'il avait atteint le sommet à un jeune âge, tandis que son rival avait connu un parcours différent en raison des blessures.

Les déclarations de la star du Real Madrid ne sont pas passées inaperçues, la réponse de Dembélé étant venue après la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, dans des propos qui sont apparus comme une réplique directe à son coéquipier en équipe de France.

Dembélé a déclaré : « J'ai toujours été comme ça, au fond de la classe, à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé dur », avant d'ajouter : « Je n'ai jamais été le joueur élu, j'ai travaillé dur et j'ai été récompensé lors d'une année exceptionnelle avec Paris. Cette année, on verra, je suis les choses sans pression. »

La tension entre les deux parties ne s'est pas arrêtée aux déclarations échangées, après que Jérôme Rothen, ancien joueur de l'équipe de France et actuel consultant sur la station RMC, a révélé un état de colère dans l'entourage de Dembélé en raison des mots de Mbappé.

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Rothen a affirmé, selon les propos rapportés par le journal Marca, que Dembélé « l'a très mal pris » et qu'il est « très en colère contre Mbappé », ajoutant : « Pour lui, c'est une trahison. Les mots sont durs, mais ils reflètent parfaitement la manière dont la chose est perçue. »

Selon Rothen, l'affaire ne se limite pas à Dembélé seul, puisqu'il a indiqué que certains de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain et en équipe de France se tiennent à ses côtés, avertissant que les déclarations de Mbappé pourraient avoir contribué à l'apparition de deux camps au sein de la sélection.

Rothen a précisé qu'il y a des joueurs en équipe de France qui ne comprennent pas les déclarations de Mbappé, et que certains d'entre eux se sont rapprochés de Dembélé, bien que les deux hommes représentent la même sélection.

Il a déclaré : « On me dit qu'il y a de nombreux joueurs de l'équipe de France qui, encore une fois, ne comprennent pas toutes les déclarations de Mbappé, et qu'ils sont plus proches du clan Dembélé que du clan Mbappé, bien qu'ils soient dans la même sélection, mais il semble qu'il y ait désormais deux camps. »

La sensibilité de la situation s'accroît à l'approche de la prochaine trêve internationale, puisque Mbappé et Dembélé devraient se retrouver de nouveau en rassemblement avec la sélection, pour la première fois sous la direction du nouvel entraîneur Zinédine Zidane.

Des médias français avaient évoqué la possibilité d'organiser une réunion entre les deux hommes afin d'apaiser les tensions et de mettre fin à la crise.

La crise intervient à un moment particulièrement sensible, avant l'annonce du lauréat du Ballon d'Or, où Dembélé défend le trophée qu'il a remporté l'an dernier, tandis que Mbappé cherche à le décrocher pour la première fois de sa carrière.

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