La guerre entre le Barça et le Real Madrid n'a pas encore commencé, même si les deux équipes disputeront leurs débuts en Liga dans quelques jours.

Pourtant, beaucoup se projettent déjà vers l'affrontement qui opposera les deux géants espagnols au cours de la nouvelle saison, ainsi que vers le duel entre José Mourinho et Hansi Flick, un rendez-vous auquel l'entraîneur allemand se dit prêt.

Flick a récemment déclaré : « Oui, pourquoi pas ? C'est l'entraîneur de l'équipe adverse, et je suis toujours prêt à affronter n'importe qui. »

Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui mettent en garde contre ce que Mourinho pourrait faire avec Flick, des choses qu'il a déjà faites par le passé avec Pep Guardiola et qui ont été décisives dans son départ du Barça.

Parmi ceux qui n'ont pas hésité à évoquer le danger que représente l'entraîneur portugais pour Flick figure Quinton Fortune, ancienne star de Manchester United, qui connaît bien Mourinho.

Le réseau Defensa Central a rapporté les propos de Fortune au réseau Premier Bet, où il a déclaré : « Flick est quelqu'un de calme, et je pense qu'il sait déjà ce qui l'attend maintenant, après le retour de Mourinho au Real Madrid. »

Il a poursuivi : « S'il laisse Mourinho entrer dans sa tête, c'en est fini de lui. Tout est terminé. Si Mourinho parvient à atteindre cette zone, tu es fichu. »

Il a insisté : « Flick est un bon entraîneur, mais Mourinho est un maître de ces jeux psychologiques, et il dispose aussi de la qualité suffisante dans son équipe pour faire du mal au Barça sur le terrain également. »

Il a ajouté : « Mourinho fera tout ce qui est en son pouvoir pour détourner l'attention de ses joueurs des pressions, et il tentera de déstabiliser le Barça et de créer du bruit médiatique sur un autre front, afin de transférer toute la pression sur Flick et son équipe. Ce sera un test réel et dur pour eux. »

Ainsi, l'entraîneur allemand devra faire preuve d'une grande prudence, d'autant que l'entraîneur portugais est arrivé au Real Madrid déterminé à restaurer l'état d'esprit compétitif de la Maison Blanche.