Antoñito, ancien joueur du Séville FC, a durci ses critiques envers l'arbitrage après la défaite du club andalou face au Real Madrid (4-1) au stade Santiago-Bernabéu, dénonçant l'absence de recours à la vidéo sur l'intervention d'Arda Güler sur Peque Fernández, en plus d'autres décisions qui, selon lui, ont influencé le déroulement de la rencontre.

Antoñito a déclaré, dans des propos tenus sur la radio officielle du Séville FC : "Le Real Madrid n'a-t-il pas honte de se plaindre des arbitres ? Leur excuse, c'est qu'ils n'ont pas vu clairement le coup de coude subi par Peque, alors que le score était de 0-0, comme vous le savez. C'est une action décisive qu'ils prétendent ne pas avoir vue. Quel genre de football est-ce là ? La Liga et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'ont-elles pas honte ?"

L'ancien joueur du Séville FC a ajouté que son équipe avait de nouveau été victime d'une injustice, selon ses termes : "Il y a eu une action sur laquelle Güler aurait dû être expulsé, et le deuxième but a été précédé d'une faute. Un but aurait également dû nous être accordé."

Il a poursuivi sur un ton irrité : "Veulent-ils préparer le terrain pour le Clasico et empêcher le Real Madrid de prendre de l'avance ? C'est impossible. Le seul but valable au milieu de terrain était pour le Real Madrid. Et le penalty accordé était ridicule ; ils ne sifflent de tels penalties que pour le Real Madrid et Barcelone."

Antoñito a conclu ses critiques en soulignant que le meilleur aspect du match, de son point de vue, était qu'il s'était terminé sans blessures ni cartons rouges, avant de qualifier ce qui s'est passé de "chose honteuse".