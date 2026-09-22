L'ancienne star de Manchester United refuse les millions arabes, les clubs russes entrent en scène

Des clubs de la première division russe sont en contact avec le Français Anthony Martial en vue de recruter l'ancien attaquant de Manchester United durant la période actuelle.

Le club libyen d'Al-Ittihad Tripoli avait présenté une offre d'une valeur de 13 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Martial, mais le joueur libre l'a refusée.

Martial, âgé de 30 ans, a quitté le club mexicain de Monterrey à mi-parcours de son contrat de deux ans, plus tôt cet été, et il semble désormais courtisé par des clubs en Espagne comme Malaga, selon le journal britannique « Mirror ».

L'ancien international français a quitté Manchester United il y a deux ans, avant de rejoindre le club grec de l'AEK Athènes, et il cherche aujourd'hui un nouveau club après avoir passé neuf saisons à Old Trafford.

Le journal français « L'Équipe » a affirmé que le CSKA Moscou et le Krasnodar figurent parmi plusieurs clubs russes intéressés par le recrutement de Martial, l'attaquant ayant, croit-on, refusé une offre de l'AJ Auxerre plus tôt cet été.

Le site « Foot Mercato » a également indiqué que Martial avait refusé une offre du club d'Al-Ittihad Tripoli d'un salaire net de 8,6 millions de livres sterling sur deux ans, assortie d'une prime à la signature de 4,3 millions de livres sterling.

Le club libyen avait recruté plus tôt ce mois-ci l'ailier marocain et ancien international de Southampton, Sofiane Boufal.

Martial n'a disputé que 53 matchs au cours des deux dernières saisons depuis son départ d'Old Trafford. L'attaquant a inscrit neuf buts avec l'AEK Athènes, mais n'a marqué qu'un seul but avec Monterrey avant son retour en Europe.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.