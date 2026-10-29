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Ancien milieu de terrain de Manchester United et du Paris Saint-Germain, Ander Herrera est revenu sur son passage inoubliable dans le football argentin en rendant un vibrant hommage à la ferveur des supporters de Boca Juniors. Désormais de retour dans son pays natal, au Real Saragosse, le club de son enfance, le vétéran espagnol assure que rien en Europe n’égalait la vie à Buenos Aires.

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Le vétéran espagnol revient sur son passage en Argentine

Lors de son passage dans Mario's Journey, l’ancien international espagnol a expliqué que le lien entre les supporters de Boca Juniors et leur célèbre maillot surpassait tout ce qu’il avait connu au cours de sa riche carrière. Malgré les soirées européennes intenses vécues en Angleterre et en France, le meneur de jeu a été stupéfait par la ferveur quotidienne autour de La Bombonera. Résumant le rayonnement mondial du club, il a déclaré : « Boca représente le plus grand mouvement de supporters au monde. »

Pour les supporters, le club est une religion

Au-delà des jours de match, le milieu de terrain a été frappé par la place qu’occupe ce grand club de Buenos Aires dans le quotidien des habitants. Ceux-ci se rassemblaient régulièrement devant les hôtels et les installations d’entraînement dans le seul espoir d’apercevoir l’équipe.

Évoquant les scènes émouvantes dont il a été témoin lors des déplacements de l’équipe et aux abords du centre d’entraînement, Herrera a confié : « Pour les supporters de Boca, Boca passe avant leur famille. Les gens pleuraient. Ils venaient nous voir au centre d’entraînement quand nous repartions en voiture. Boca, c’est de la folie. C’est une religion. Mais c’est pour cela que Boca est ce qu’il est. Boca est le plus grand mouvement populaire au monde. Voilà. »

La victoire contre River Plate reste un moment à part

Invité à désigner le sommet de son passage en Amérique du Sud, l’Espagnol a retenu une mémorable victoire 2-0 à domicile contre le grand rival de la ville, River Plate, lors du Superclásico.

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Décrivant la sensation éprouvée en sortant du tunnel pour découvrir La Bombonera en ébullition, Herrera a ajouté : « La meilleure ambiance que j’aie jamais connue dans le football, c’était lors du Boca-River que nous avons gagné 2-0. Vous montez les escaliers et vous voyez 55 000 personnes en délire. C’est quelque chose d’unique. C’est le plus grand club d’Amérique du Sud. Je ne suis pas né supporter de Boca, mais je le serai pour le reste de ma vie. »

Son club d’enfance pour terminer sa carrière

Après avoir réalisé son rêve de toujours en découvrant l’intensité du football argentin, Herrera se concentre désormais sur la fin de sa carrière de joueur, qu’il dispute en Espagne avec Zaragoza. S’il évolue à présent dans son pays natal, le milieu de terrain compte suivre de près, à distance, les résultats à La Bombonera en fervent supporter. Ses éloges renforcent encore la réputation du Superclásico comme l’un des plus grands spectacles du sport.