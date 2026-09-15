L'ancienne star de la France : les joueurs français soutiennent Dembélé contre « le traître » Mbappé

Les tensions se sont ravivées au sein de l'équipe de France sur fond de rivalité entre Kylian Mbappé, capitaine du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, après que les déclarations des deux vedettes se sont transformées en une crise menaçant de provoquer une division dans le vestiaire des Bleus.

Mbappé s'était exprimé un peu plus tôt sur la course au Ballon d'Or, affirmant qu'il avait toujours bénéficié d'un statut différent de celui de Dembélé, lauréat du Ballon d'Or l'an dernier, déclarant : « Dembélé ? Il a toujours été perçu comme un joueur talentueux, tandis que moi, j'ai toujours été considéré comme l'élu », soulignant qu'il avait atteint le sommet à un jeune âge, alors que son rival a connu un parcours différent en raison des blessures.

Les propos de la star du Real Madrid ne sont pas passés inaperçus, puisque la réponse de Dembélé est intervenue après la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, dans des déclarations qui ont semblé constituer une réplique directe à son coéquipier en équipe de France.

Dembélé a déclaré : « J'ai toujours été comme ça, au fond de la classe à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai plutôt travaillé dur », avant d'ajouter : « Je n'ai jamais été l'élu, j'ai travaillé dur et j'ai été récompensé lors d'une année exceptionnelle avec Paris. Cette année, on verra, je suis les choses sans pression. »

La tension entre les deux parties ne s'est pas limitée aux déclarations réciproques, après que Jérôme Rothen, ancien international français et actuel consultant sur les ondes de RMC, a révélé l'existence d'une colère dans l'entourage de Dembélé à cause des mots de Mbappé.

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Rothen a affirmé, selon ce qu'a rapporté le journal Marca, que Dembélé « a très mal pris la chose » et qu'il est « très en colère contre Mbappé », ajoutant : « Pour lui, c'est une trahison. Les mots sont durs, mais ils reflètent parfaitement la manière dont la chose est perçue. »

Selon Rothen, cela ne se limite pas à Dembélé seul, puisqu'il a indiqué que certains de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain et en équipe de France se rangent à ses côtés, avertissant que les déclarations de Mbappé pourraient avoir contribué à l'apparition de deux camps au sein de l'équipe.

Rothen a expliqué qu'il y a des joueurs en équipe de France qui ne comprennent pas les déclarations de Mbappé, et que certains d'entre eux se sont rapprochés de Dembélé, bien que les deux représentent la même sélection.

Il a déclaré : « On me dit qu'il y a de nombreux joueurs de l'équipe de France qui, encore une fois, ne comprennent pas toutes les déclarations de Mbappé, et qu'ils sont plus proches du clan Dembélé que du clan Mbappé, bien qu'ils soient dans la même sélection, mais il semble qu'il y ait désormais deux camps. »

La sensibilité de la situation s'accroît à l'approche de la prochaine trêve internationale, puisque Mbappé et Dembélé devraient se retrouver de nouveau en rassemblement avec l'équipe nationale, pour la première fois sous la direction du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane.

Des rapports français avaient évoqué la possibilité d'organiser une réunion entre les deux hommes pour apaiser les tensions et mettre fin à la crise.

La crise intervient à un moment extrêmement délicat, avant l'annonce du lauréat du Ballon d'Or, Dembélé défendant le trophée qu'il a remporté l'an dernier, tandis que Mbappé cherche à le décrocher pour la première fois de sa carrière.

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