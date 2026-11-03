Jérôme Rothen, ancienne star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, estime que la suspension de Vinicius Junior a représenté une précieuse opportunité pour le Real Madrid, dans la mesure où elle a offert à Yan Diomande l'espace nécessaire pour prouver ses capacités et se faire une place dans les plans de l'équipe.

Dans des propos rapportés par le site « Tribuna », Rothen a déclaré que l'absence de la star brésilienne s'est transformée en « mal pour un bien », expliquant que Diomande a su saisir l'occasion de manière idéale et a retrouvé son poste sur l'aile gauche, devenant ainsi un joueur influent dans la composition de l'équipe.

Diomande saisit sa chance

L'ancienne star française a souligné que Diomande bénéficie désormais de temps de jeu régulier et jouit de la confiance de l'entraîneur José Mourinho, après avoir connu des difficultés en début de saison en raison de la pression liée au montant de son transfert, ainsi que d'une certaine confusion dans son rôle sur le terrain.

Il a ajouté que le fait de jouer sur le flanc gauche offre au joueur une plus grande liberté, notamment avec les exigences de Mourinho qui lui demande de presser les adversaires et de revenir apporter son soutien défensif, en plus de sa capacité à porter le ballon et à pénétrer dans la profondeur du terrain, ce qui contribue à l'équilibre au milieu de l'équipe.

Mbappé a changé, et Vinicius n'est plus ce qu'il était

Rothen a évoqué l'effort défensif fourni par les joueurs du Real Madrid, estimant que la situation a changé par rapport à la période où Kylian Mbappé et Vinicius fournissaient un effort moindre dans ce domaine.

Il a expliqué que Mbappé fournit désormais un plus grand effort, tandis qu'il considère que Diomande apporte à l'équipe l'équilibre requis à travers ses déplacements et son engagement tactique.

Une longueur d'avance de deux pas

Interrogé sur le fait de savoir si Vinicius avait perdu sa place dans la composition, Rothen a répondu par l'affirmative, insistant sur le fait que Diomande doit maintenir son niveau pour prouver qu'il mérite de continuer.

Il a déclaré : « Pour moi, oui, Vinicius a perdu sa place. Diomande devra défendre sa place, mais même s'il est un peu moins doué techniquement, l'effort qu'il fournit dans le placement et pour apporter l'équilibre à l'équipe lui donne une avance de deux pas sur Vinicius. »

Ainsi, Rothen a placé la comparaison entre les deux joueurs dans le cadre de l'engagement tactique et du rendement collectif, estimant que l'équilibre et l'effort que Diomande apporte sur le terrain lui confèrent un avantage à l'heure actuelle, tout en reconnaissant que Vinicius le surpasse sur le plan technique.