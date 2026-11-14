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Le défenseur brésilien João Victor, ancien joueur de Benfica et actuellement sous les couleurs du CSKA Moscou en Russie, a suscité de vives réactions après son commentaire sur la défaite de la sélection du Portugal face au Danemark sur le score de 1-4, lors de la rencontre disputée dans la ville de Braga.

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Le joueur a adressé un message via son compte « Instagram » pour défendre Cristiano Ronaldo, à la suite de la défaite survenue lors de la première apparition de la sélection portugaise dans l'ère de l'après-capitaine.

La prise de position de João Victor est intervenue après le match disputé par le Portugal sans Ronaldo, qui s'est soldé par une lourde défaite face à la sélection danoise, enregistrant ainsi le premier revers de l'entraîneur Jorge Jesus depuis qu'il a pris les rênes de la sélection.

Le commentaire du défenseur brésilien ne s'est pas limité au résultat, puisqu'il a relié ce qui s'est passé à la manière de traiter la star portugaise, estimant que son absence et le manque de respect à l'égard de son statut méritaient que l'on s'y attarde.

Le joueur du CSKA Moscou a publié une photo du résultat du match sur son compte « Instagram », montrant l'avance du Danemark avec 4 buts à 0 à la 75e minute, et l'a accompagnée d'une phrase porteuse d'une critique manifeste envers ce qu'il a considéré comme un manque de considération à l'égard de Ronaldo.

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João Victor a écrit : « Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas son modèle », dans un message où il n'a cité aucun nom précis, mais qui a clairement reflété le lien qu'il établit entre la défaite et la manière dont la sélection a traité son ancien capitaine.

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La portée de cette phrase a dépassé le simple commentaire sur le résultat d'un seul match, car elle a rouvert le débat sur le statut de Ronaldo au sein de la sélection portugaise, après la fin de son parcours avec l'équipe, et sur ce qu'il représente comme valeur dans l'histoire du football portugais. De plus, le moment choisi pour publier le message, alors que l'écart se creusait et que le score atteignait 4 buts, lui a conféré un lien direct avec les événements de la rencontre, qui s'est terminée par une défaite du Portugal 1-4.

La défaite a été douloureuse pour la sélection portugaise, d'autant qu'elle est survenue à Braga et devant son public, en plus d'être le premier revers de Jorge Jesus depuis qu'il a pris ses fonctions.

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Malgré la dureté de la défaite, la sélection portugaise avait déjà assuré sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des nations de l'UEFA, ce qui signifie que ce revers ne l'a pas privée de poursuivre son parcours dans la compétition.

L'équipe n'a plus besoin que d'un seul point lors de son prochain match face au pays de Galles, pour s'assurer la première place de son groupe et terminer la phase en tête.