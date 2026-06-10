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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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L’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone estime que le Maroc atteindra la finale de la Coupe du monde… avant de voir cette équipe être couronnée championne

Brésil vs Maroc
Brésil
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Cabo Verde
Espagne vs Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
H. Bellerin
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Arabie saoudite
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La sélection marocaine aborde la Coupe du monde avec de grandes attentes.

Héctor Bellerín, actuel arrière droit du Real Betis et ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone, prévoit que le Maroc atteindra la finale de la Coupe du monde 2026.

Dans une déclaration publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux officiels du Real Betis, le latéral droit a dévoilé ses pronostics pour la compétition : « L’Espagne et le Maroc atteindront la finale, et la Roja remportera la Coupe du monde. »

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Le Maroc figure dans le groupe C, en compagnie du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, tandis que l’Espagne est logée dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

L’Espagne a remporté la Coupe du monde une seule fois, en 2010 en Afrique du Sud, battant les Pays-Bas en finale (1-0) grâce à un but d’Andrés Iniesta à la 116^e minute des prolongations.

Quant aux Lions de l’Atlas, leur meilleure performance reste leur quatrième place obtenue lors de la dernière édition au Qatar, après une défaite 2-1 face à la Croatie dans le match de classement.

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