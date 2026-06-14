L’ancienne star brésilienne affirme : « Fabinho nous a sauvés des tempêtes marocaines ! »

Philippe Coutinho, ancien milieu de terrain de la Seleção, a salué l’impact déterminant de Fabinho lors du match contre le Maroc. Selon lui, le chevronné relayeur a été clé dans le rééquilibrage du Brésil, permettant à la « Seleção » d’obtenir un match nul 1-1. lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Longtemps dominé en première période par l’excellente organisation marocaine, le Brésil a peiné à imposer son jeu au milieu de terrain. Le match a basculé progressivement après l’entrée en jeu de Fabinho en début de seconde période.

Dans des déclarations recueillies par la chaîne brésilienne « Ge Globo », Melo a expliqué que la valeur de Fabinho ne réside pas dans un effort physique intense ou dans une pression constante sur l’adversaire, mais dans son intelligence tactique, sa capacité à lire le jeu et à maîtriser le tempo de la rencontre.

« Fabinho est entré en jeu ; ce n’est pas le genre de joueur qui s’appuie sur des courses incessantes ou une forte impulsion pour récupérer le ballon, mais il s’est imposé au milieu de terrain de manière remarquable », a-t-il ajouté.

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Il a ajouté : « Son placement était parfait, et sa lecture du match était excellente. Dès son entrée, la performance de la sélection brésilienne a clairement changé, et l’équipe a commencé à mieux contrôler le ballon grâce à sa qualité et à son expérience. Il nous a sans aucun doute sauvés. »

L’ancien crack a insisté sur l’impact immédiat du milieu de terrain, qui a apporté plus de sérénité à ses partenaires et permis de mieux construire le jeu, limitant ainsi les incursions marocaines.

Melo a conclu en soulignant que le Maroc était revenu en force dans les dernières minutes et avait réussi à reprendre l’initiative, mais il a également insisté sur le fait que l’entrée en jeu de Fabinho avait constitué un tournant décisif dans le match et avait permis à l’équipe brésilienne d’éviter de nombreux problèmes auxquels elle avait été confrontée avant son arrivée sur le terrain.