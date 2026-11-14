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Glen Johnson, l'ancienne star de Liverpool, de Chelsea et de la sélection anglaise, a révélé une anecdote étrange qui l'a réuni à l'entraîneur portugais José Mourinho, durant leur période commune au sein des rangs de Chelsea, lorsque le technicien a déchiré son contrat de transfert à l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt, juste sous ses yeux, avant de lui annoncer qu'il resterait avec le club londonien.

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Johnson, âgé de 42 ans, a passé quatre saisons sous le maillot de Chelsea, dont deux sous la direction de Mourinho lors du premier passage du technicien portugais avec les Blues, entamé en 2004, une période marquée par de grands succès pour le club, à commencer par le titre de Premier League et la Coupe de la Ligue lors de la saison 2004-2005.

Bien que l'ancien latéral droit n'ait pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Mourinho, il a affirmé avoir gardé des souvenirs positifs de cette période, soulignant que sa relation avec l'entraîneur avait donné lieu à de nombreux échanges marquants.

Johnson a déclaré, dans des propos accordés au journal britannique « The Sun » : « J'ai de merveilleux souvenirs de mon travail sous la direction de José Mourinho à Chelsea. On gagnait tout le temps, y compris le doublé Premier League et Coupe de la Ligue lors de la saison 2004-2005. »

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Il a ajouté : « Gagner des titres aide toujours à se forger de beaux souvenirs, notre confiance était à son maximum et nous étions l'une des meilleures équipes que la Premier League ait jamais connues. José et moi avons eu beaucoup de conversations formidables, mais l'une d'elles ressort tout particulièrement. »

Johnson a expliqué que Mourinho estimait qu'il devait partir en prêt afin d'avoir davantage l'occasion de jouer, mais qu'il lui avait posé comme condition de rejoindre un club disputant la Ligue des champions, pour qu'il acquière de l'expérience au plus haut niveau.

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Sur cette base, le joueur anglais s'est mis en quête d'une opportunité appropriée et est parvenu à trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais, qui était l'un des clubs les plus en vue d'Europe à l'époque, après avoir imposé sa domination sur le championnat de France en remportant le titre lors de sept saisons consécutives entre 2002 et 2008.

Johnson a déclaré : « Il voulait que je parte en prêt pour obtenir plus de temps de jeu, car je ne jouais pas beaucoup avec Chelsea. Mais il voulait que le club dispute la Ligue des champions si possible, pour que j'acquière une véritable expérience. »

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Il a poursuivi : « Je suis parti et j'ai trouvé une opportunité de prêt à Lyon, qui représentait alors un très gros coup, pendant la période où ils ont remporté le championnat de France sept fois de suite. L'affaire était conclue, et j'étais un jeune homme, donc c'était une grande chance pour moi. Mais je suis allé le dire à José et je lui ai montré le contrat, qu'il a déchiré devant moi sur-le-champ. »

Johnson a souligné que le geste de Mourinho n'était pas une simple décision surprise, mais plutôt un test de sa personnalité, le technicien portugais ayant pensé qu'il n'avait pas assez de cran pour quitter Chelsea et tenter une nouvelle expérience à un jeune âge.

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Il a ajouté : « Je ne crois pas qu'il ait jamais pensé que j'aurais le courage de partir et de décrocher une aussi bonne affaire à mon âge. Je pense que c'était censé être un test de personnalité, et je l'ai réussi haut la main, car il a déchiré le contrat et m'a dit que je resterais. »

L'ancien international anglais a enchaîné : « Je n'avais pas le choix. Mais je pense qu'il m'a davantage respecté après ça et qu'il a commencé à me faire jouer davantage dans l'équipe. »

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Malgré la décision de Mourinho, Johnson n'est pas resté longtemps à Chelsea, puisqu'il a finalement rejoint Portsmouth en prêt en 2006, avant de s'y engager définitivement l'année suivante, où il a obtenu plus de temps de jeu et s'est imposé en Premier League.

Johnson a ensuite rejoint Liverpool en 2009 et y est resté jusqu'en 2015. Au cours de sa carrière internationale, il a disputé 54 matchs avec la sélection d'Angleterre, devenant l'un des latéraux anglais les plus en vue de sa génération.