Nelo Vingada, ancien sélectionneur du Portugal, estime que Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr, a tardé à prendre sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, soulignant qu'il ne s'attend pas à le voir revenir à l'avenir en sélection à un poste technique ou administratif.

Ronaldo a surpris tout le monde hier, jeudi, en annonçant sa retraite internationale avec le Portugal, mettant fin à un long parcours qui s'est étendu sur 23 ans, alors même qu'il avait révélé, après avoir été suspendu, qu'il souhaitait poursuivre son aventure internationale.

La retraite de Ronaldo intervient dans le sillage d'une grave crise avec son sélectionneur Jorge Jesus, après qu'il a quitté sans autorisation le rassemblement de la sélection à Copenhague, en signe de protestation contre les déclarations du sélectionneur.

Et alors que les supporters portugais attendaient l'annonce du retour de Ronaldo en sélection après sa sanction, le joueur, âgé de 41 ans, a préféré prendre sa retraite internationale.

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« La meilleure décision »

Vingada a déclaré, dans des propos exclusifs accordés à Kooora, aujourd'hui vendredi : « Au regard des événements qui se sont produits auparavant, j'estime que la décision de prendre sa retraite internationale était la meilleure, même s'il n'y a aucun gagnant dans cette situation. »

Au sujet du changement d'avis de Ronaldo, après qu'il avait auparavant révélé son souhait de continuer à jouer, Vingada a expliqué : « Certains événements se sont produits, il y a eu un désaccord entre le sélectionneur et le joueur, et les déclarations qui ont émané de chacun d'eux n'ont laissé aucune place à la réconciliation. »

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« Une grande perte »

Quant à savoir si la retraite de Ronaldo affectera le Portugal à l'avenir, Vingada a affirmé : « Bien sûr, c'est une grande perte, surtout que les choses n'ont pas été bien gérées de part et d'autre. »

Puis le sélectionneur, qui a dirigé le Portugal en 1993, a nuancé en disant : « Mais d'un point de vue sportif, cette décision était naturelle, même si ce qui s'est réellement passé n'a pas encore été clarifié jusqu'à présent. »

Le rêve du millénaire et jouer avec son fils

À propos du moment choisi par Ronaldo pour sa retraite internationale, Vingada a expliqué : « De mon point de vue, le bon moment pour prendre cette décision aurait été après la Coupe du monde 2026. Les matches à venir n'ont pas offert à Ronaldo la meilleure occasion de terminer sa carrière internationale de la manière qu'il mérite, c'est pourquoi cette décision est arrivée tardivement. »

Concernant une retraite définitive du football, il a déclaré : « Il doit continuer à jouer avec Al-Nassr afin d'atteindre son objectif d'inscrire 1 000 buts le plus rapidement possible. Je pense que lorsqu'il aura atteint cet objectif, il sera peut-être proche de la fin de sa carrière de joueur. Je crois aussi qu'il a le désir de jouer aux côtés de son fils à Al-Nassr. »

« Il ne dirigera pas le Portugal »

Quant à savoir s'il s'attend à voir Ronaldo revenir à l'avenir en sélection portugaise à un poste administratif ou technique, Vingada a confirmé qu'il ne s'attendait pas à cela, soulignant qu'il estime que les objectifs de « Don » après sa retraite définitive se concentreront davantage en dehors du football.