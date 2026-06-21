L'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande affirme : « Il faut mettre en œuvre ce plan pour neutraliser Salah »

Ricky Herbert, l’ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, estime que les Kiwis doivent garder leur sang-froid, maintenir une discipline irréprochable et mettre en place un plan collectif pour contenir la menace Mohamed Salah, s’ils veulent saisir cette occasion historique face à l’Égypte en Coupe du monde.

Après leur match nul 2-2 face à l’Iran lors de la première journée, les Kiwis espèrent décrocher leur première victoire en Coupe du monde. Contenir le capitaine égyptien, dimanche à Vancouver, s’annonce donc comme la clé de cet exploit historique.

Herbert, qui avait dirigé les Kiwis lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, précise qu’il faut trouver le bon équilibre : réduire les espaces laissés à Salah sans pour autant multiplier les joueurs chargés de le marquer.

« C’est un joueur de classe mondiale, il faut donc lui accorder ce respect », a déclaré Herbert à l’agence Reuters. « S’il parvient à mettre les joueurs néo-zélandais en situation de un contre un, il nous rendra la vie très difficile. En même temps, il serait risqué de le quadriller à outrance et de laisser des intervalles libres. Il faudra donc rester organisés, compacts, et couper ses angles de pivotement et ses passes décisives.

Il estime d’ailleurs que le duo offensif Mohamed Salah-Omar Marmoush constituera un test majeur pour la défense néo-zélandaise, et qu’à ses yeux l’Égypte, dans son ensemble, est un adversaire plus redoutable que l’Iran.

Il se dit néanmoins convaincu que l’Égypte respectera la Nouvelle-Zélande après son match nul face à l’Iran : « La rencontre contre l’Iran a été une bonne étape pour notre équipe dans cette Coupe du monde, une façon de se mettre en valeur. Nous aurions probablement pu obtenir les trois points. Je suis sûr que nous avons beaucoup à analyser sur la façon dont nous avons encaissé ces buts. »

Sous sa direction, les All Whites avaient créé la surprise en Afrique du Sud, terminant la phase de groupes invaincus.

Dimanche, Herbert sera en tribune à Vancouver et il est convaincu que la victoire est à portée si ses joueurs arrivent à se détendre et à savourer l’instant.

Je leur répéterai : profitez de l’instant présent et ne vous mettez pas de pression inutile avant le coup d’envoi. Ce sera un match difficile, évidemment. Disposent-ils de joueurs de classe mondiale ? Oui, mais vous évoluez désormais en Coupe du monde, le plus grand rendez-vous sportif de la planète. Si nous abordons la rencontre avec le bon état d’esprit et la juste dose d’enthousiasme, je suis convaincu que nous aurons notre chance. »