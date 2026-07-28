L'ancien sélectionneur de la France sur la nomination de Zidane : je ne sais pas comment il gérera les médias !

Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, a livré son avis sur la nomination de Zinédine Zidane au poste de directeur technique des Bleus, lors de la période à venir.

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a annoncé ce mardi la nomination de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France pour une durée de 4 ans, jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Zidane entame une nouvelle étape dans sa carrière d'entraîneur, avec l'équipe de France qui est restée 14 ans sous la houlette de Didier Deschamps, sacré champion du monde 2018 avec les Bleus.

Domenech, qui a dirigé l'équipe de France de 2004 à 2010, a déclaré au sujet de la nomination de Zidane : « Didier Deschamps a servi pendant 14 ans, et maintenant le conseil d'administration de la Fédération a nommé quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Les attentes sont élevées pour l'équipe de France, en raison de la présence d'une génération exceptionnelle capable d'atteindre le sommet. Il y a une continuité ; il arrive avec une génération talentueuse qui aspire à remporter des titres et à poursuivre les exploits. »

Il a poursuivi : « L'essence même de l'entraînement d'une sélection nationale, c'est de tirer rapidement le meilleur du groupe, et Zidane possède ce bagage, cette expérience et cette réputation qui lui permettent de faire passer son message. »

Il a ajouté, dans ses déclarations au journal « Ouest-France » : « L'expérience le prouvera, mais on peut supposer qu'il est capable de réussir. C'est toutefois un métier différent de celui d'entraîneur. »

Il a enchaîné : « Je ne sais pas comment il va gérer les médias, son image réservée et sa relation avec les joueurs. S'il obtient des résultats, sa manière de communiquer suivra. Le message interne est le plus important. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, alors les questions se poseront. »

Interrogé pour savoir si prendre en charge l'équipe de France constitue un moment décisif, même pour quelqu'un comme Zidane, il a précisé : « C'est le poste dont tout le monde rêve, et l'apogée de la carrière de n'importe quel entraîneur. Il est difficile de faire mieux que le poste de sélectionneur de l'équipe de France, même si l'on prend en charge un grand club. C'est l'objectif suprême et le meilleur poste. »

À noter que la relation entre Domenech et Zidane a été teintée de quelques tensions, lors de la Coupe du monde 2006, qui a vu l'expulsion de la légende française en finale après son fameux coup de tête sur Marco Materazzi, le défenseur de l'Italie.







