L’ancien sélectionneur de la France, Domenech, s’en prend à l’Italie et cite Allegri : « Comment peut-on perdre le nord à ce point ? L’Italie affiche une pauvreté technique impressionnante. Olise s’éteint et tout s’écroule, le football est simple. »

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La défaite 3-1 de la France face à l’Italie à San Siro est restée en travers de la gorge de l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Sur ses réseaux sociaux, l’entraîneur a commenté le match en direct, critiquant vivement l’Italie malgré la défaite finale. Il a aussi souligné la piètre prestation de la France en reprenant une phrase devenue célèbre en Italie grâce à Massimiliano Allegri.

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L’ATTAQUE CONTRE L’ITALIE - Très actif sur X (anciennement Twitter), Domenech a d’abord salué l’ambiance de San Siro et l’hymne italien, qui lui donne des frissons selon ses propres mots : « Il y a le You’ll Never Walk Alone de Liverpool, Les Corons de Lens et l’hymne italien qui me donnent des frissons. Je les adore ! » Mais il a changé de ton peu après.

Dès que l’Italie a égalisé à 1-1 grâce à Pio Esposito, l’ancien sélectionneur français a qualifié cette égalisation d’« inespérée », critiquant sévèrement l’équipe italienne, tant pour sa disposition sur le terrain que pour la qualité de ses joueurs en général.

« C’est un résultat inespéré pour les Italiens. Quelle faiblesse dans tous les secteurs ! Mais le plus surprenant, c’est le niveau technique : que d’erreurs, même sur les passes les plus simples, c’est impressionnant. »

CHARGES CONTRE LA FRANCE - Domenech n’a évidemment pas épargné sa propre sélection. Après le penalty du 3-1 transformé par Pio Esposito, auteur d’un doublé, le score n’ayant plus évolué jusqu’à la fin, l’ancien sélectionneur a publié un nouveau message, cette fois consacré aux difficultés défensives de l’équipe aujourd’hui entraînée par Zinedine Zidane.

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« Comment est-ce possible ? Comment peut-on perdre à ce point le fil ? Les lacunes défensives de la France continuent de se confirmer ». Un jugement qui s’est en réalité heurté aux faits, compte tenu des énormes brèches défensives exploitées par l’Italie sur les deux ailes et du marquage trop lâche de Jaquet comme d’Upamecano sur Pio Esposito. Une fragilité qui était manifestement déjà apparue lors de la dernière Coupe du monde et à laquelle Zidane n’a pas encore réussi à remédier.

LA CITATION D’ALLEGRI - Le dernier message, qui a conclu son commentaire du match en direct, est toutefois le plus révélateur de son jugement sur l’équipe de France, malgré sa brièveté. Domenech a vu en Michael Olise le principal, et peut-être le seul, acteur du match côté français. Mais lorsque l’ailier du Bayern Munich s’est « éteint », toute l’équipe a perdu ses repères. Domenech a alors choisi une formule chère à Massimiliano Allegri pour décrire la France vue sur le terrain : « Olise s’éteint et la France déraille. Le football est simple. » Le score final à San Siro en a été la conséquence.