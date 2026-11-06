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La recherche d’un éventuel successeur à Michael Carrick par Manchester United se heurte à un sérieux obstacle : Didier Deschamps aurait refusé de rejoindre Old Trafford. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France figurait parmi les premiers choix du club, qui tente de surmonter un début de saison catastrophique en Premier League.

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Deschamps refuse une approche de Manchester United

Les dirigeants de Manchester United auraient contacté le technicien de 58 ans alors qu’ils étudient des solutions de remplacement pour Carrick, en difficulté. Le club traverse une saison catastrophique sur la scène nationale, avec une seule victoire lors de ses neuf premiers matches de Premier League. Le profil de Deschamps séduisait la direction en raison de son palmarès au plus haut niveau et de sa disponibilité immédiate, son recrutement ne nécessitant aucune indemnité.

Mais le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a rapidement écarté cette possibilité, selon le Mirror. Deschamps a quitté son poste à la tête de l’équipe de France après la récente Coupe du monde et préfère prolonger sa pause loin des bancs. Il n’a plus entraîné de club depuis son départ de Marseille en 2012 et n’est pas pressé de rejoindre l’environnement instable d’Old Trafford.

La liste des entraîneurs envisagés par Manchester United se réduit

Deschamps s’étant retiré de la course, le nombre de remplaçants potentiels de Carrick diminue rapidement. Les dirigeants de Manchester United ont également manifesté leur intérêt pour Unai Emery, mais l’Espagnol serait sur le point de signer une prolongation de contrat lucrative pour rester à Aston Villa.

Julian Nagelsmann a lui aussi été suivi de près par le club de Premier League. Toutefois, l’ancien entraîneur du Bayern Munich aurait peu envie d’entamer des négociations avec Manchester United, en difficulté. Eddie Howe figure ainsi parmi les derniers candidats principaux encore en lice si la direction décide de se séparer de Carrick pendant la prochaine trêve internationale.

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Carrick s’accroche à son poste à Old Trafford

Alors que la série de matches sans victoire de Manchester United, toutes compétitions confondues, s’était étendue à neuf rencontres, beaucoup s’attendaient à ce que Carrick soit limogé avant la prochaine interruption du championnat. La rupture semblait imminente lors du récent match de Ligue des champions contre la Roma, quand United s’est retrouvé mené de deux buts devant un public frustré et de plus en plus hostile.

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Mais une remontée spectaculaire en fin de match, conclue par un doublé de Matheus Cunha, a offert à Manchester United une victoire 3-2 renversante et donné un répit crucial à l’entraîneur actuel. Interrogé après ce succès européen sur les nombreuses spéculations entourant son avenir, Carrick a assuré se concentrer uniquement sur les échéances immédiates.

« Je n’ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer ensuite », a reconnu l’entraîneur de Manchester United. « Nous nous tournons vers le week-end. Nous avons ici un match très important contre Aston Villa, que nous devons préparer comme il faut. »

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Un test crucial face à Aston Villa se profile

L’entraîneur sous pression aborde désormais un match décisif de Premier League dimanche, avec la venue d’Aston Villa à Manchester. Coïncidence, les visiteurs sont entraînés par Emery, l’un des principaux noms évoqués pour lui succéder.

Si Manchester United n’obtient pas un résultat positif contre Villa, le poste de Carrick sera immédiatement de nouveau sérieusement menacé. La trêve internationale offrant à la direction du club une période idéale de deux semaines pour changer d’entraîneur, la victoire est impérative dimanche pour l’actuel entraîneur de Manchester United.