Lionel Messi a fait ses adieux à la sélection argentine par une victoire face au Bénin (3-0), lors d'une soirée émouvante au stade Monumental. En marge de la rencontre, Julián Camaño, ancien entraîneur adjoint de la sélection de la Tango, a révélé, lors d'un entretien avec la chaîne argentine "TyC Sports", un aspect moins connu de la personnalité de « la Pulga » et ses talents au truco (un jeu de cartes très populaire en Amérique du Sud).

Camaño était l'adjoint de l'entraîneur Alejandro Sabella durant la période où ce dernier dirigeait la sélection argentine, entre 2011 et 2014. Il a évoqué ses souvenirs les plus affectueux avec Messi, en abordant les détails des parties de truco, le jeu de cartes le plus célèbre d'Argentine.

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Il a déclaré en souriant : « Les parties de truco que nous jouions, pour moi ce sont les meilleurs souvenirs. Nous sommes avec lui (Messi), le meilleur du monde. »

Camaño a révélé un trait particulier qui fait de Messi un adversaire difficile autour de la table de jeu : « Un bluffeur terrible, et en plus il te presse. Il te presse. Nous voulions jouer à la montre et lui ne voulait pas. Sa montre à 300 000 dollars et la nôtre à 20, ha. »

Messi ou Maradona ?

Durant sa carrière de joueur, Camaño a côtoyé la légende Diego Armando Maradona en sélection, et a également partagé avec lui des parties de truco.

Il n'a pas hésité à trancher entre Maradona et « la Pulga » autour de la table de jeu : « Avec Diego et avec le père de Diego, le père et le beau-père de Diego étaient tous les deux exceptionnels. Au sommet, tu n'imagines pas comment ces deux-là jouaient au truco. Mais au truco Messi est meilleur, sans aucun doute, un grand bluffeur. »



