L’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite prend la défense de Donis : « Un match nul contre l’Uruguay, ce n’est pas facile. »

Juan Antonio Pizzi, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Arabie saoudite, a défendu Georgios Donis, l’actuel entraîneur des « Verts », contre les critiques survenues après le match nul face à l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections se sont séparées sur le score de 1-1, mardi au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Après la rencontre, le technicien hellène a essuyé de vives critiques de la part de certains journalistes et anciens joueurs saoudiens, lui reprochant d’avoir trop privilégié l’aspect défensif en seconde période.

Dans une interview accordée au quotidien saoudien Al-Riyadiah, Pizzi a réfuté ces critiques, rappelant qu’obtenir un point face à une sélection du calibre de l’Uruguay n’est jamais un mince exploit.

« J’étais très satisfait du résultat, non seulement parce qu’il a été obtenu face à un adversaire de premier plan, mais aussi parce qu’il reflète la personnalité de l’équipe et sa capacité à rivaliser avec les grands noms de ce genre de tournois », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « L’Uruguay est une équipe qui possède une grande histoire et une vaste expérience en Coupe du monde, et l’affronter n’est facile pour aucune équipe. »

Et de conclure : « Obtenir un résultat positif contre l’Uruguay est donc important ; cela procure aux joueurs un formidable boost moral pour la suite. »

Rappelons que Pizzi avait déjà dirigé la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, sans réussir à passer le premier tour, après des défaites contre la Russie et l’Uruguay, avant de battre l’Égypte lors de la dernière journée.