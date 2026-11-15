Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

En raison de réserves supposées de l’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, Brajan Gruda aurait été privé de débuts plus précoces en équipe d’Allemagne.

Selon un article de Sky, Nagelsmann n’aurait pas toujours apprécié le « caractère insouciant, parfois effronté dans le bon sens et naïf » du joueur offensif du RB Leipzig. Au sein du staff de l’ancien sélectionneur, la conviction se serait alors installée que des convocations et des apparitions régulières en équipe d’Allemagne A arrivaient encore trop tôt pour celui qui a aujourd’hui 22 ans.

Gruda n’avait reçu qu’une seule convocation de Nagelsmann en équipe d’Allemagne : retenu pour le match nul 0-0 contre l’Ukraine en juin 2024, juste avant l’Euro organisé à domicile, il était resté sur le banc pendant l’intégralité des 90 minutes. Nagelsmann avait ensuite renoncé à convoquer de nouveau l’ailier.

Ce n’est qu’après le départ forcé de Nagelsmann, à la suite des mauvais résultats à la Coupe du monde 2026, et son remplacement par Jürgen Klopp que la situation a changé pour Gruda. Le nouveau sélectionneur voulait déjà le convoquer pour les premiers matches de Ligue des nations fin septembre, mais une élongation des muscles abdominaux de l’attaquant a contrarié ses plans à la dernière minute.

Publicité Publicité

Vendredi dernier, Gruda a finalement fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne A. Lors de la victoire 3-1 contre la Serbie en Ligue des nations, il a été le meilleur joueur sur le terrain, inscrivant notamment le but du 3-0 provisoire après un superbe raid solitaire de plus de 50 mètres.

Getty Images

Related Topics

Prochains matchs ALM UEFA Nations League A 14:45 PAB Regarder

Qu’a dit Jürgen Klopp de la prestation de Brajan Gruda après le match contre la Serbie ?

Klopp n’a donc pas tari d’éloges à son sujet. « C’est de la folie », s’est réjoui le sélectionneur après le coup de sifflet final, avant de plaindre Petar Sukacev, chargé de défendre face à Gruda : « Le latéral gauche, le pauvre ! »

Avant même la rencontre contre la Serbie, Klopp avait vanté les qualités de dribbleur du joueur offensif : « C’est un sacré joueur, qui n’a pas encore exploité tout son potentiel. Il n’a pas besoin de le faire à son âge, mais il a envoyé beaucoup de signaux positifs. »

Publicité

Gruda pourrait être de nouveau titularisé lundi contre les Pays-Bas. L’équipe d’Allemagne doit en effet absolument battre l’Elftal lors de la dernière journée de Ligue des nations pour encore se qualifier pour les quarts de finale.

L’Allemagne n’occupe actuellement que la troisième place du classement, derrière les Pays-Bas et la Grèce. Une victoire suffirait à coup sûr. En cas de match nul, elle aurait besoin d’un coup de pouce des Serbes, qui devraient battre la Grèce dans l’autre rencontre.