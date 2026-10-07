Le chiffre sept joue un double rôle fort dans le parcours footballistique de Giovanni Reyna ces dernières années. D’un côté, il symbolise une période très difficile, jalonnée de revers, qui doit appartenir définitivement au passé. De l’autre, il représente la grande part d’espoir qui prend actuellement de l’ampleur dans le présent de l’ancien prodige du BVB.

Car Reyna est en bonne voie pour enfin retrouver durablement le bon rail. Cet été, le meneur de jeu de Bundesliga autrefois présenté comme une future superstar a tourné le dos au championnat allemand pour rejoindre le Racing Strasbourg en Ligue 1. Pour une indemnité de transfert de seulement trois millions d’euros - une valeur marchande qu’à 23 ans, il était censé dépasser de très loin. Et qu’il devrait dépasser, au vu de son potentiel.

Mais dans les années qui ont suivi sa saison de l’éclosion au Borussia Dortmund, à seulement 17 puis 18 ans, lorsqu’il était titulaire au BVB sous les ordres de l’entraîneur de l’époque Lucien Favre, tout s’est déroulé bien différemment. Surtout parce qu’après le pic précoce de sa carrière, la malchance liée aux blessures l’a souvent poursuivi.

Le calvaire de Giovanni Reyna : seulement sept matches de championnat comme titulaire en 30 mois

Sur les quelque deux ans et demi entre son 20e anniversaire à la mi-novembre 2022 et la fin de la saison 2024/25, Reyna n’a été titulaire que lors de sept matches de championnat. Pour bien le répéter : sept matches de championnat dans le onze de départ en 30 mois. Même un prêt de Dortmund à Nottingham Forest au premier semestre 2024 n’a pas eu d’effet positif de relance. Sa forme a laissé à désirer presque en continu, et sa confiance a chuté encore et encore.

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Ce sont surtout des blessures musculaires qui ont régulièrement freiné ce talentueux Américain. Il a dû se battre sans cesse pour revenir, son corps a payé le prix des nombreux pépins physiques. Et d’un rythme de jeu, pourtant si important spécialement pour lui, Reyna, qui a vécu après son passage au BVB une année tout au plus mitigée au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre Strasbourg en août, ne pouvait que rêver.

« Les gens pensent parfois que ménager un joueur est une bonne façon de gérer la charge. Mais moi, je retrouve le mieux ma forme quand j’ai le plus de minutes possible et, dans l’idéal, des titularisations. Et je deviens de plus en plus fort », a déclaré Reyna, selon The Athletic, maintenant que les choses vont enfin de nouveau dans le bon sens.

Giovanni Reyna établit sa meilleure marque personnelle

Ce qui nous ramène au chiffre sept, cette fois dans un sens positif. À sept reprises de suite, Reyna a débuté entre fin août et début octobre, en club comme en sélection. Un record personnel : jamais auparavant dans sa carrière professionnelle il n’avait pu enchaîner autant de matches comme titulaire. Et dans la nuit de mardi à mercredi, il a même fait encore mieux avec une huitième titularisation consécutive lors de la victoire 1-0 en match amical des États-Unis contre le Canada, établissant ainsi un nouveau record.

« J’ai le sentiment de retrouver peu à peu complètement mon vrai niveau », a souligné Reyna après sa prestation convaincante lors de la victoire 3-0 des États-Unis contre le Mexique en match amical le week-end dernier. Il a toujours senti la confiance du sélectionneur Mauricio Pochettino : l’Argentin ne l’a pas lâché dans les moments difficiles et a convoqué Reyna malgré ses problèmes en club pour la Coupe du monde à domicile l’été dernier.

« Pour moi, c’est un joueur formidable. Il comprend le jeu à un haut niveau », a salué Pochettino à propos du milieu offensif, auteur d’une passe décisive lors de chacun des matches amicaux de fin septembre contre le Pérou (4-1) et le Chili (4-2). Pochettino a mis en avant la grande qualité de Reyna dans le jeu combiné, son toucher de balle exceptionnel et sa conduite de balle dans les petits espaces.

Comment s’est passé le début de l’ex-star du BVB Giovanni Reyna au Racing Strasbourg ?

Reyna avait posé les bases de ses bonnes performances sous le maillot américain avec ses débuts à Strasbourg, où il a signé jusqu’en 2031. Il s’est rapidement fait une place dans l’équipe type, ressent la confiance de l’entraîneur Hugo Oliveira et s’est imposé comme l’un des deux milieux relayeurs dans son système en 4-3-3. En cinq apparitions jusqu’ici, Reyna a déjà inscrit un but pour son nouveau club du nord-est de la France : lors du large succès 6-2 à Troyes début septembre, le joueur de 23 ans a trouvé le chemin des filets.

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L’ancien joueur de Bundesliga a laissé derrière lui les cicatrices mentales que les problèmes physiques incessants avaient creusées dans son âme de footballeur. Les doutes sur sa capacité physique à supporter le très haut niveau l’ont miné ces dernières années. « Je n’y pense plus du tout », peut heureusement dire Reyna aujourd’hui. « J’ai laissé ça derrière moi. »

À 23 ans, Reyna est encore jeune, mais il dispose déjà d’une énorme expérience, connaissant à la fois le succès précoce et les côtés obscurs de la vie de professionnel. Que ce soit à Strasbourg ou en sélection, deux équipes très jeunes, il fait déjà partie des plus expérimentés, peut guider les plus jeunes et semble s’épanouir dans ce rôle. Et au vu du potentiel de Reyna, nous assistons peut-être seulement au début d’une glorieuse renaissance.