L'ancien président de Manchester City : le club accusé de 115 chefs d'accusation se moque de la Premier League

David Bernstein, l'ancien président de Manchester City, a critiqué le retard persistant dans le règlement de l'affaire des 115 chefs d'accusation visant le club, estimant que les 440 millions de livres sterling dépensés par l'équipe lors du mercato estival, alors que l'affaire demeure sans issue, tournent « en dérision » le système de la Premier League anglaise.

Selon le journal « Sunday Times », Bernstein, qui a présidé Manchester City entre 1998 et 2003 puis la Fédération anglaise entre 2011 et 2013, a critiqué l'absence de verdict à ce jour, tout en s'interrogeant sur la manière dont la Premier League anglaise gère ce dossier.

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Le club fait l'objet de 115 chefs d'accusation présumés pour infraction aux règles financières de la ligue, depuis février 2023, tandis que les audiences, qui ont duré 12 semaines, se sont achevées en décembre 2024. Mais la commission indépendante n'a toujours pas rendu son verdict, l'affaire étant décrite comme extrêmement complexe.

Manchester City nie fermement les accusations portées contre lui, alors que l'issue de l'affaire pourrait aboutir à la disculpation du club ou l'exposer à des sanctions historiques.

Bernstein, âgé de 83 ans, a rejoint une liste grandissante de détracteurs du retard dans le règlement de l'affaire, après que le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a reconnu que le verdict « a pris plus de temps que prévu ».

« Une énigme »

Bernstein a écrit dans le « Sunday Times » : « Faire cela (dépenser sur le marché) dans le contexte des 115 chefs d'accusation est une chose extraordinaire, qui tourne en dérision la réglementation de la première division anglaise, censée être la mieux administrée au monde. »

Il a poursuivi : « Pourquoi la ligue a-t-elle décidé de poursuivre l'ensemble des 115 chefs d'accusation ? C'est une énigme pour moi. Le bon sens (souvent rare) aurait exigé de simplifier le processus en retenant une poignée des affaires les plus importantes et les plus évidentes, et de les traiter comme des cas exemplaires.

Une justice tardive est une justice amoindrie, et plus ce processus s'éternise, plus ses répercussions et ses défis se compliquent. »

Manchester City occupe actuellement la tête du classement de la Premier League anglaise, après avoir remporté le maximum de points lors de ses trois premiers matchs de la compétition, sous la conduite de l'entraîneur italien Enzo Maresca, le dernier en date étant la victoire face à Coventry, tout juste promu, sur le score de (1-0) hier samedi.

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