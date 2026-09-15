L'ancien président de la Fédération espagnole donne son avis sur l'affaire Negreira et répond à la demande du Maroc

Ángel María Villar, ancien président de la Fédération royale espagnole de football, s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment l'affaire Negreira et le souhait de son pays, ainsi que du Maroc, d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030.

Villar a participé à la première journée du sommet mondial du football qui se tient actuellement à Madrid.

Il a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « J'ai passé 60 des 76 années de ma vie dans le monde du football. J'ai été joueur pendant 20 ans, des catégories jeunes jusqu'au professionnalisme. Et j'ai été dirigeant pendant 40 ans, en commençant par la Fédération de Biscaye de football. J'ai traversé des épreuves difficiles, de la joie, de la tristesse. Et je me demande : que m'a donné le football et que m'a-t-il pris ? »

Il a poursuivi : « Il m'a donné des valeurs, une stabilité financière, la notoriété, le titre de champion du monde et de champion d'Europe à deux reprises. Mais il m'a pris du temps avec ma famille, des relations avec mes amis, du plaisir ; il m'a pris du temps. »

Au sujet de ses plus grandes réalisations à la Fédération espagnole de football, il a expliqué : « Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir bâti la cité du football. Lorsque la sélection nationale m'a appelé, il y avait un problème. Nous nous entraînions sur des terrains extérieurs contre location, et j'ai alors compris la nécessité de bâtir une cité du football. Avec un financement des secteurs public et privé. Une partie du succès de mes équipes de jeunes et de la sélection A revient à la cité du football. »

Concernant la plus grande erreur qu'il ait commise, il a commenté : « J'ai eu tort de ne pas entretenir une relation fluide avec les médias. Ce dans quoi je me suis trompé, c'est l'absence d'une relation naturelle. J'étais l'une des personnes les plus réticentes à parler. »

L'affaire Negreira

À propos de la célèbre affaire Negreira, l'ancien président de la Fédération espagnole a déclaré : « Il était membre de la commission des arbitres. Nous n'étions pas au courant de cela ; si nous l'avions su, nous lui aurions dit qu'il ne pouvait pas traiter avec les clubs. À cette époque, les clubs ont commencé à recruter d'anciens arbitres. Ce n'était pas limité au seul Barcelone ; d'autres clubs l'ont fait aussi. Aujourd'hui, presque chaque club les intègre. »

Au sujet de la possibilité de sanctionner Barcelone en raison de l'affaire Negreira, il a affirmé : « S'ils ont commis une infraction sportive, c'est le rôle des tribunaux de la Fédération et du Tribunal arbitral du sport... jusqu'aux tribunaux ordinaires. Je n'ai pas d'informations approfondies sur le sujet, et je ne dispose pas des documents. »

Il a poursuivi : « J'ai besoin de connaître les faits avant de donner mon avis. Il existe un principe dans le droit disciplinaire qui stipule que, lorsqu'une affaire est ouverte et qu'un acte pénal se produit, elle est suspendue jusqu'à la fin de la procédure pénale. Je ne connais pas l'état de l'affaire, aussi je m'abstiens de tout commentaire. »

La position d'Infantino

Au sujet d'Infantino, le président de la FIFA, il a déclaré : « Je n'aime pas la manière dont on critique le président de la FIFA. Pourquoi le critique-t-on ? Est-ce parce qu'il a retiré un carton rouge du Mondial des États-Unis ? Ce n'est pas lui qui l'a retiré. Les médias induisent parfois en erreur. Il existe une commission des compétitions. Ou lorsqu'il a proposé aux médias de vendre 30 % des droits à des sociétés privées. Cette proposition ne me plaît pas, mais il l'a formulée pour susciter le débat. Il n'avait pas l'intention de la mettre en œuvre, mais bien de provoquer la discussion. »

Il a souligné : « Je pense que, même si c'était son idée, la commission de la FIFA l'a traitée comme une option d'avenir et non comme une décision définitive. Je ne le connais pas bien, mais il doit exister certains détails. On a totalement déformé son image. La Coupe du monde a été formidable, et les stades étaient remplis jusqu'au dernier siège. »

Concernant la lutte pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 entre le Maroc et l'Espagne, il a déclaré : « J'aimerais qu'elle se dispute en Espagne, et j'espère que tous les efforts possibles seront déployés pour le garantir, mais si la fédération dirigeante estime réellement que l'avenir du football mondial impose qu'elle se tienne dans un autre pays, ils savent parfaitement pour quoi ils ont été élus. »

Il a conclu : « Je ne souhaite pas qu'elle se dispute ailleurs, mais je ne vais pas faire grand bruit à ce sujet. J'ai présenté plusieurs offres, mais ils les ont toutes rejetées. »