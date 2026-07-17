Luis Rubiales, ex-président de la Fédération espagnole de football, a affirmé que l’initiative de candidater à l’organisation de la Coupe du monde 2030 émanait de lui, tout en regrettant le « démantèlement » de certains volets du projet depuis son départ.

Ces déclarations ont été faites lors d’un long entretien accordé au journal espagnol « Marca », à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Matar a Rubiales » (Tuer Rubiales).

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Interrogé sur le dossier du Mondial 2030, il a affirmé : « C’est un projet que nous avons porté depuis la Fédération (espagnole) en collaboration avec le Portugal. Nous nous sommes beaucoup battus au sein de l’UEFA, mais le gouvernement a dressé des obstacles, notamment avec l’adhésion du Maroc qui nous a porté préjudice. »

Il a ajouté : « La finale et l’une des demi-finales devaient se jouer en Espagne… Aujourd’hui, l’équipe qui a mené ce dossier a été démantelée ; cela me fait mal de voir comment cet héritage, si cher à construire, est géré. »

Ces déclarations surviennent alors que le dossier ibéro-marocain affronte une concurrence acharnée pour l’accueil des affiches majeures, en particulier la finale, entre plusieurs grands stades, dont le Santiago Bernabéu et le Camp Nou en Espagne, et le stade Hassan II au Maroc.