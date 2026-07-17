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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

L’ancien président de la Fédération espagnole affirme que la candidature du Maroc à la Coupe du monde 2030 a nui à notre dossier

Maroc
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Maroc
Espagne
Argentine
É.-U.
Portugal
Croatie
Canada

La polémique s’est récemment intensifiée autour de l’organisation de la finale de la prochaine Coupe du monde.

Luis Rubiales, ex-président de la Fédération espagnole de football, a affirmé que l’initiative de candidater à l’organisation de la Coupe du monde 2030 émanait de lui, tout en regrettant le « démantèlement » de certains volets du projet depuis son départ.

Ces déclarations ont été faites lors d’un long entretien accordé au journal espagnol « Marca », à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Matar a Rubiales » (Tuer Rubiales).

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Interrogé sur le dossier du Mondial 2030, il a affirmé : « C’est un projet que nous avons porté depuis la Fédération (espagnole) en collaboration avec le Portugal. Nous nous sommes beaucoup battus au sein de l’UEFA, mais le gouvernement a dressé des obstacles, notamment avec l’adhésion du Maroc qui nous a porté préjudice. »

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
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Argentine
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Il a ajouté : « La finale et l’une des demi-finales devaient se jouer en Espagne… Aujourd’hui, l’équipe qui a mené ce dossier a été démantelée ; cela me fait mal de voir comment cet héritage, si cher à construire, est géré. »

Ces déclarations surviennent alors que le dossier ibéro-marocain affronte une concurrence acharnée pour l’accueil des affiches majeures, en particulier la finale, entre plusieurs grands stades, dont le Santiago Bernabéu et le Camp Nou en Espagne, et le stade Hassan II au Maroc.

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