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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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L'ancien porte-parole révèle : quelle est la vérité sur la propriété du club d'Al-Nassr par Cristiano Ronaldo ?

C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Polémique autour de la star portugaise

L'ancien porte-parole du club d'Al-Nassr a révélé la vérité sur l'acquisition par le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, d'une partie des actions du club saoudien au cours de la prochaine période.

Des informations de presse avaient révélé la volonté de la société américaine « RedBird Capital », actuelle propriétaire du club italien de l'AC Milan, d'acquérir 70 % des actions du club d'Al-Nassr, pour un milliard de riyals, avec le règlement de dettes d'un montant de 800 millions de riyals.

Les fuites évoquent la possibilité de l'entrée de l'homme d'affaires Mohammed Al-Khariji dans cette alliance d'investissement, aux côtés d'autres investisseurs, au premier rang desquels Cristiano Ronaldo, à hauteur de 20 %.

Cependant, Saoud Al-Sarami, l'ancien porte-parole du club d'Al-Nassr, a catégoriquement démenti ces informations dans des déclarations à l'émission « Malaeb » sur la radio « Al-Arabiya FM ».

À ce propos, Al-Sarami a déclaré : « Tout ce qui se dit au sujet de Cristiano (Ronaldo) est totalement exclu, il ne sera pas investisseur au club d'Al-Nassr, que ce soit à hauteur de 20 % ou même de 1 %. »

Et d'ajouter : « Les informations affirment que les négociations n'en sont encore qu'à leurs débuts, et j'estime qu'elles s'arrêteront à ce stade et ne seront pas menées à terme. Quant à la dette d'un montant de 800 millions de riyals dont il est question, elle n'existe tout simplement pas, Al-Nassr ne doit aucune somme d'argent. »

Il a conclu : « Rien n'est vrai de ce qui se dit, en particulier concernant Cristiano Ronaldo, car il ne souhaite être propriétaire d'aucun club, qu'il s'agisse d'Al-Nassr ou d'un autre. »

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