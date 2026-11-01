Toni Freixa, ancien candidat à la présidence du Barça et ancien porte-parole du club, a minimisé les conséquences des défaites de la formation catalane face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, estimant qu'une défaite contre deux équipes solides est un fait normal au cours d'une longue saison, et mettant en garde contre la tentation de transformer chaque faux pas en crise ou d'alimenter les discours pessimistes au sujet de l'avenir de l'équipe.

Dans une tribune publiée par le quotidien catalan « Sport », Freixa a affirmé que le départ record du Barça en Liga avait suscité un état d'euphorie peut-être excessif, tout en insistant sur le fait que l'équipe possédait la capacité de retrouver son niveau et de prouver à nouveau sa force au cours de la saison.

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L'auteur a cité ce qui était arrivé au Barça la saison dernière, lorsqu'il s'était incliné à domicile face au Paris Saint-Germain, qu'il s'était écroulé sur le score de 4-1 contre Séville au stade Sánchez-Pizjuán, qu'il avait signé une victoire difficile 2-1 face à Gérone grâce à un but dans les dernières secondes, avant de perdre face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu.

Il a également évoqué ce que l'on avait appelé le « sale novembre » lors de la saison 2024-2025, expression utilisée à l'époque par l'entraîneur Hansi Flick, après que le Barça s'était incliné face à la Real Sociedad, avait fait match nul contre le Celta Vigo, puis avait concédé trois défaites consécutives à domicile, face à Las Palmas, Leganés et l'Atlético de Madrid.

Freixa a souligné que le Barça avait réussi, après ces périodes difficiles, à remporter cinq trophées sur les six trophées nationaux possibles au cours des deux saisons, affirmant que les faux pas ne signifiaient pas nécessairement l'existence d'une crise, car l'équipe est capable de les surmonter et de renouer avec la victoire.

« Les discours apocalyptiques »

L'ancien candidat à la présidence du Barça a adressé des critiques à ceux qui transforment chaque défaite en catastrophe et alimentent les discours apocalyptiques au sujet du club, estimant que cela cache des motivations liées à la suprématie historique du Barça ces dernières années.

Il a affirmé que le Barça avait remporté sept titres de Liga et six titres de Coupe du Roi au cours des douze dernières saisons, contre quatre titres de championnat et une Coupe pour ses rivaux (le Real Madrid), estimant que l'écart entre les titres « irrite ces personnes et nourrit leur crainte de voir le fossé se creuser davantage au cours de la saison en cours ».

Freixa a conclu en affirmant que le Barça réalisait un très bon travail depuis un certain temps et qu'il continuerait de le prouver cette saison, malgré les tentatives de certaines parties, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, de pousser les choses dans le sens inverse, selon ses propres termes.