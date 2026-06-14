L’ancien porte-parole d’Al-Nasr lâche une bombe : Jesus est sur le point de rejoindre Al-Ittihad !

Le journaliste Saoud Al-Sarami, ex-porte-parole d’Al-Nassr, a créé la surprise en affirmant que Jorge Jesus négocie sérieusement avec Al-Ittihad pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine.

Ces pourparlers interviennent alors que l’Al-Ittihad poursuit l’examen de ses options sportives en prévision du prochain exercice, après avoir décidé de se séparer de son compatriote Sérgio Conceição, à l’issue d’une saison riche en embûches.

Jesus possède un palmarès remarquable en Arabie saoudite. Arrivé à la tête d’Al-Nassr en début de saison dernière, il a immédiatement ramené le club sur le devant de la scène en remportant la Roshen Professional League, mettant fin à sept années d’attente pour les supporters.

Sur les ondes d’« Arabiya FM », il a affirmé : « J’ai une information confirmée : l’Ittihad négocie actuellement avec Jorge Jesus pour qu’il prenne les rênes de l’équipe lors de la nouvelle saison, en succédant à Conceição. »

Lire aussi... Ancienne star brésilienne : « Fabinho nous a sauvés des tempêtes du Maroc ! »

Selon le journaliste, le technicien lusitanien se trouve actuellement au Brésil et examine avec attention toutes les propositions reçues avant de fixer son choix, mais le nom du club djido a déjà été placé tout en haut de la short-list de la direction.

Considéré comme l’un des entraîneurs les plus performants de la région ces dernières années, grâce à son expérience et sa capacité à jouer les premiers rôles, il pourrait inciter la direction unioniste à mettre tous les moyens nécessaires pour le convaincre de prendre les commandes du nouveau projet sportif.

Si le dossier aboutit, son arrivée serait l’un des plus gros coups du mercato des entraîneurs de la Roshen League, d’autant que le technicien portugais connaît déjà parfaitement le championnat saoudien et a prouvé sa capacité à rivaliser au plus haut niveau dans la région.

Aucune officialisation n’a encore eu lieu, mais les propos d’Al-Sarami devraient attiser les spéculations sur le futur banc unioniste, en attendant que les prochains jours confirment, ou non, l’arrivée de Jesus à la tête des « Brigadiers » pour l’exercice à venir.