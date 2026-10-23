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Curtis Jones a lancé un message de défi aux rivaux de l’Inter en affirmant que le club possède tous les atouts pour atteindre le sommet du football européen. L’ancien milieu de terrain de Liverpool estime que la qualité technique et la force de caractère de l’effectif font de l’Inter un sérieux prétendant au trophée de la Ligue des champions.

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Une confiance totale dans les ambitions européennes de l’équipe

Jones a lancé un appel à la mobilisation au sujet des perspectives européennes du club, affichant une confiance totale dans la capacité de l’équipe à atteindre les sommets. L’Anglais, qui a rejoint le géant italien pour se mettre à l’épreuve dans un nouvel environnement, estime que l’effectif actuel possède les atouts nécessaires pour franchir les derniers tours de la plus prestigieuse compétition européenne. Il cite notamment le niveau technique de ses coéquipiers pour expliquer cet optimisme.

« Je suis convaincu à 100 % que nous pouvons être compétitifs en Ligue des champions », a déclaré Jones lors d’un long entretien avec DAZN, cité par TUTTOmercatoWEB. « Quand je regarde mes coéquipiers, leur qualité et leurs qualités individuelles, je vois que nous pouvons marquer, délivrer des passes décisives et créer des occasions. Je ressens un fort esprit d’équipe et une énergie collective. »

« Nous sommes capables de revenir au score, même lorsque l’adversaire marque en premier. Nous ne prenons pas peur et ne perdons pas la tête. Les supporters sont fantastiques, ce qui nous aide aussi beaucoup. Je sens tout simplement que l’équipe a ce qu’il faut. Je n’aurais jamais choisi une équipe qui ne possédait pas tous les atouts nécessaires. Il y a peut-être des détails à améliorer, mais l’écart n’est pas si grand. »

La Serie A comparée à la Premier League

L’arrivée du milieu de terrain à Milan s’inscrivait dans une stratégie de recrutement plus large, qui a vu plusieurs joueurs de renom de Premier League rejoindre San Siro. Jones a souligné que l’expérience apportée collectivement par John Stones, Djed Spence et lui-même avait renforcé la mentalité du vestiaire. Il a insisté sur l’importance, pour toute équipe qui ambitionne de remporter des titres en mai, de compter sur des joueurs habitués à la pression des grandes soirées européennes.

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Interrogé sur l’éternel débat autour des différences entre les élites anglaise et italienne, Jones a rejeté l’idée que la Serie A serait intrinsèquement inférieure ou excessivement lente. « Vu de l’extérieur, tout le monde pense que la Serie A est un championnat plus lent et que le niveau n’est pas si élevé. Je ne suis que partiellement d’accord », a expliqué Jones. « Les matches sont plus lents à cause de la façon dont les adversaires nous affrontent. À Liverpool, c’était exactement pareil. Comme nous étions l’une des meilleures équipes du championnat, les adversaires venaient rarement nous presser, mais ils rendaient tout plus difficile avec un bloc bas. Si vous êtes la meilleure équipe, avec les meilleurs joueurs, c’est ce que feront les adversaires. En Italie comme en Angleterre. »

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Un lien avec les supporters de l’Inter

Le lien affectif entre les joueurs et les tribunes a pesé dans la décision du milieu de terrain de rejoindre le club. Revenant sur ses précédentes confrontations avec l’Inter en tant qu’adversaire, Jones a révélé que l’atmosphère de San Siro l’avait durablement marqué. Il a établi un parallèle entre la ferveur des supporters milanais et l’ambiance mondialement connue qu’il a laissée derrière lui sur la Merseyside.

« Quand nous avons affronté l’Inter en Ligue des champions, j’ai immédiatement remarqué le lien entre les joueurs et les supporters », a déclaré le milieu de terrain. « Liverpool et moi avons toujours eu ce genre de lien particulier avec les supporters, notre douzième homme sur le terrain. Je pense que c’est la même chose pour ceux qui aiment l’Inter. Le choix a donc été facile. »

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Son style de jeu et son audace sur le terrain

Sur le plan individuel, Jones reste attaché à un style de jeu fondé sur la prise de risques pour en tirer le meilleur parti. Malgré l’importance croissante accordée aux données brutes, il estime que sa véritable valeur réside dans sa volonté de prendre ses responsabilités dans les petits espaces et dans son activité sans ballon. Des qualités qui ne se reflètent pas toujours dans les statistiques de buts ou de passes décisives, mais que le staff technique de l’Inter apprécie beaucoup.

« Je ne serai jamais timide. Je n’aurai jamais peur. Je ne veux pas être un joueur qui choisit toujours la solution de facilité. Je veux prendre des risques avec le ballon, même sous pression. Quand ça marche, c’est fantastique, mais je dois accepter que ce ne soit pas toujours le cas. Je fais sur le terrain des choses que mes coéquipiers remarquent et que les supporters ne voient peut-être pas. Je sais qu’aujourd’hui, le football se mesure en statistiques, en buts et en passes décisives. Je marque peut-être moins que d’autres, mais je fais beaucoup d’autres choses sur le terrain que mes coéquipiers et le staff remarquent et apprécient », a conclu Jones.