L’ancien joueur vedette du FC Twente Douglas (38 ans) arrêté aux Pays-Bas

Douglas Teixeira a été interpellé la semaine dernière pour des soupçons de violences conjugales, rapporte De Twentsche Courant Tubantia. L’ancien défenseur du FC Twente reste pour l’instant en détention, après la décision prise vendredi par le juge d’instruction de prolonger sa détention provisoire de quatorze jours.

Selon le quotidien régional, Douglas est soupçonné de violences conjugales à l’encontre d’une femme. On ne sait pas encore précisément ce qu’il s’est passé et l’enquête sur l’affaire est toujours en cours.

La prolongation de la détention provisoire signifie que Douglas restera encore au moins quatorze jours en maison d’arrêt. Selon Tubantia, ce délai ne dit pas nécessairement quelque chose en soi sur la gravité des soupçons, mais cette période peut être utilisée pour poursuivre l’enquête.

Douglas est surtout connu aux Pays-Bas pour son passage au FC Twente. Le Brésilien de naissance est arrivé à Enschede en 2007 et s’y est imposé comme un élément incontournable, avant de disputer finalement plus de deux cents matches avec le club.

Avec le FC Twente, Douglas a connu plusieurs succès sportifs. Il a été sacré champion des Pays-Bas, a remporté la Coupe des Pays-Bas et a gagné à deux reprises le Johan Cruijff Schaal, tandis qu’après avoir obtenu la nationalité néerlandaise, il a également été convoqué une fois avec la sélection des Pays-Bas.

Il n’a finalement jamais disputé de match international. Durant ses années à Enschede, Douglas a par ailleurs fait plusieurs fois la une pour de mauvaises raisons, notamment lorsqu’il a écopé d’une lourde suspension après un incident avec l’arbitre Ruud Bossen.

Après son départ du FC Twente, Douglas a notamment évolué à l’étranger. En avril 2017, alors qu’il était sous contrat avec le Sporting Portugal, il a été contrôlé positif au dopage et sa carrière professionnelle a pris fin en 2021 au Würzburger Kickers.

Ces dernières années, Douglas était actif dans le football amateur en Twente. Depuis l’été 2025, il est joueur et entraîneur adjoint au TVV à Enschede, tout en entraînant également une équipe de jeunes de Vogido et en travaillant au sein de l’académie du FC Twente/Heracles.