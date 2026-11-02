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L’ancien défenseur de Premier League Sebastien Bassong a été condamné à payer plusieurs centaines de livres d’amende et de frais de justice après avoir été surpris en train de voyager sans titre de transport valable dans le métro londonien. L’ancien international camerounais a été contrôlé à la station St Paul’s après un trajet depuis le nord de Londres avec un abonnement qui ne lui appartenait pas.

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Les détails de la fraude tarifaire à la station St Paul's

Bassong, qui a connu une belle carrière dans l’élite anglaise, notamment à Tottenham Hotspur et à Newcastle United, a eu des démêlés avec la justice pour une infraction mineure dans les transports. L’homme de 40 ans a été surpris alors qu’il tentait d’éviter de payer un trajet de 7 £ sur le réseau du métro londonien. Des documents judiciaires révèlent que les faits se sont produits en mai, lorsqu’un agent de Transport for London l’a repéré à la station St Paul's. L’agent a vu l’ancien défenseur central franchir les portiques juste derrière une personne qui l’accompagnait afin de ne pas payer son trajet depuis Arnos Grove.

Lorsque Bassong a été invité à présenter un titre de transport valide, il a montré un pass destiné à un proche d’un membre du personnel, au lieu d’une Oyster card ordinaire ou d’un moyen de paiement sans contact. L’agente chargée du contrôle des titres de transport, Adebukola Anifowose, a déclaré au tribunal avoir vu le Français « faire semblant de valider une Oyster card rangée dans un portefeuille blanc avant de passer derrière un autre homme par le portique large ».

Selon le Daily Mail, les vérifications effectuées dans le système de TfL ont rapidement confirmé que le pass n’était pas enregistré au nom de Bassong et qu’il n’avait pas été utilisé légitimement depuis octobre 2025.

Difficultés personnelles et conséquences judiciaires

Des investigations complémentaires sur l’origine du pass ont révélé qu’il appartenait à l’ancienne petite amie de l’homme qui accompagnait Bassong ce jour-là. Selon les informations rapportées, cet ami a expliqué aux agents qu’il essayait d’aider l’ancien joueur de Premier League à traverser une période difficile.

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Le tribunal a appris que Bassong « connaissait des difficultés financières et personnelles en raison d’un divorce et du chômage », ce qui l’avait conduit à utiliser ce titre de transport de manière illicite. Malgré les explications concernant sa situation personnelle, la procédure judiciaire a suivi son cours après que Bassong n’a pas répondu au premier avis de poursuites envoyé à son domicile du nord de Londres.

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L’affaire a finalement été examinée le 30 octobre par le Wimbledon Magistrates Court dans le cadre de la procédure dite « Single Justice Procedure », qui permet de statuer à huis clos, sans audience publique complète. Bassong n’a pas présenté de réponse formelle à l’accusation d’avoir utilisé le réseau ferroviaire sans titre de transport valide. Le magistrat Graham Burbage a déclaré l’ancien joueur coupable et lui a infligé plusieurs sanctions financières.

Retour sur une carrière de premier plan

Cet incident contraste fortement avec les sommets atteints par Bassong au cours de sa carrière de footballeur professionnel, lorsqu’il était l’un des défenseurs les plus convoités de Premier League. En 2009, après s’être illustré à Newcastle United, il avait rejoint Tottenham Hotspur à l’occasion d’un transfert très médiatisé de 8 millions de livres sterling. Lors de son passage à White Hart Lane, il avait notamment marqué dès ses débuts face à Liverpool et participé aux campagnes du club en Ligue des champions de l’UEFA. Il avait également connu une belle réussite à Norwich City, où il avait été élu joueur de la saison du club en 2013, preuve de son importance pour les équipes qu’il a représentées au sommet de sa carrière.

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Depuis sa retraite du football professionnel, Bassong s’est tourné vers les conférences de motivation et l’entraînement, et dirige sa propre entreprise destinée à aider les autres à réaliser leur potentiel. Ce récent épisode judiciaire met toutefois en lumière les difficultés qu’il a rencontrées depuis la fin de sa carrière de joueur. Avec 15 sélections en équipe du Cameroun et une solide expérience du championnat le plus regardé au monde, Bassong reste une figure familière pour de nombreux supporters de football.