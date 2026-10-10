Boukary Dramé, ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal, a exprimé son mécontentement face à la crise juridique entourant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, mettant en garde contre ses répercussions sur l'image du football sur le continent africain.

Le Sénégal l'avait emporté sur le Maroc par 1-0 au terme d'un match prolongé jusqu'à la 120e minute, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne décide par la suite de considérer le Maroc comme vainqueur du titre, une décision que le Sénégal conteste devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le tribunal a tenu une audience sur l'affaire avant-hier, jeudi, tandis que la décision est attendue dans les prochains jours, sans qu'aucune date précise n'ait été annoncée pour l'instant.

Dans un entretien accordé au site « Afrique Foot », spécialisé dans le football africain, Dramé a affirmé que le Sénégal devra accepter la décision finale, même si elle va à l'encontre de ses souhaits, soulignant que l'affaire a atteint un stade où il faut s'en remettre à la loi.

L'ancien joueur a déclaré : « Dès lors que l'affaire atteint ce niveau, cela fait partie du jeu, malheureusement. Même si nous ne l'acceptons pas, il est possible que le titre revienne au Maroc, ce que je ne souhaite pas. Mais ils seront, malgré tout, dans le cadre de la loi, et c'est la loi qui tranche. Et si la décision les désigne comme champions d'Afrique devant la CAF et devant tout le monde, nous devrons l'accepter. Malheureusement, ils seront dans leur plein droit au regard de la situation actuelle. »

Dramé : « Nous donnons l'image d'un continent qui n'est pas sérieux »

Dramé, qui a représenté l'équipe nationale du Sénégal entre 2005 et 2016, a insisté sur le fait que le plus grand impact de cette crise réside dans l'image qu'elle renvoie du football africain, alors qu'un titre de compétition continentale pourrait se décider en dehors du terrain, après que le match lui-même s'est soldé par une victoire du Sénégal.

Il a ajouté : « Il est regrettable que nous donnions l'image d'un continent qui n'est pas sérieux, et qui a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau des Européens. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir, mais nous allons apprendre. J'espère que cette étape sera une raison de notre progression, et que de telles choses ne se reproduiront pas à l'avenir. C'est là l'objectif : apprendre de nos erreurs. »

Une affaire exceptionnelle qui pourrait laisser une empreinte sur le football africain

Dramé a évoqué le caractère exceptionnel de l'affaire, précisant qu'il n'avait jamais vécu une situation semblable, bien qu'il ait pris connaissance de cas antérieurs d'équipes ayant quitté le terrain pendant les matchs sans avoir été, d'après ce qu'il a pu constater dans les archives, sanctionnées de la même manière.

Mais il a estimé que la finale entre le Sénégal et le Maroc se distingue de ces cas, car le match est allé à son terme, ce qui fait de cette affaire, de son point de vue, un cas inhabituel.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a déclaré : « Je n'ai jamais vécu une situation comme celle-ci. J'ai vu qu'après cette affaire, de nombreux cas anciens ont refait surface, où des équipes avaient quitté le terrain pendant des matchs sans être sanctionnées. Il semble que cela se soit déjà produit, mais ce cas est différent, car le match est allé à son terme. Je peux dire que c'est la première fois. »

Les représentants du Maroc avaient quitté le siège du Tribunal arbitral du sport à l'issue de l'audience sans faire de déclarations, tandis qu'Abdoulaye Sidou Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a affirmé que son pays avait présenté une bonne défense lors de l'audience.