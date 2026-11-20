Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Timmy Simons a été présenté vendredi comme le nouvel entraîneur du KRC Genk. Le Belge a notamment été interrogé en conférence de presse sur la profonde déception de l’OH Leuven, qu’il a quitté pour franchir un cap dans son pays.

Simons avait été nommé cet été à la tête de l’OHL. Après des débuts difficiles sous sa direction, le club a réalisé d’excellentes performances lors des dernières journées. Il occupe actuellement une belle dixième place, ce qui n’a pas échappé à Genk.

Genk est septième de la Jupiler Pro League, un classement bien trop modeste pour le club. Il y a un peu moins de deux semaines, ses dirigeants ont estimé en avoir assez vu et ont licencié l’entraîneur danois Jess Thorup.

Genk s’est alors tourné vers Simons, dont la décision a provoqué une vive déception au sein de la direction de l’OHL. Le club écrit sur son site : « L’OH Leuven a appris avec étonnement la décision de Timmy Simons de quitter le club et d’accepter l’offre du KRC Genk. »

Publicité Publicité

« Cette décision est particulièrement inattendue pour nous. Dans notre collaboration avec Timmy, nous sommes toujours partis du principe qu’il existait une confiance, un engagement et une loyauté réciproques. Nous comprenons son ambition de relever un nouveau défi professionnel. »

Related Topics

« Dans le même temps, nous ne pouvons cacher notre déception quant à la manière dont cette situation s’est présentée. Nous pensons en effet que les ambitions sportives d’un club et/ou d’un individu doivent pouvoir aller de pair avec le respect mutuel et une conduite correcte, quels que soient la taille ou le statut du club et/ou de l’individu. »

Simons « comprend l’émotion ». « Mais j’ai toujours communiqué ouvertement à ce sujet », explique l’ancien milieu de terrain, passé notamment par le PSV, cité par Sporza. « Tout le monde savait parfaitement ce qui se passait et était au courant de la situation. »

Publicité

Simons renverse l’argument : « Des entraîneurs sont aussi licenciés. Il ne faut donc pas se fâcher quand quelqu’un décide lui-même de partir, surtout s’il respecte tous les accords. Cela veut aussi dire que vous avez fait du bon travail. Quelque chose s’est construit à Louvain, je ne suis pas parti en laissant le club sans rien. »

Simons se soucie peu des réactions de colère sur les réseaux sociaux. « Je n’utilise plus les réseaux sociaux depuis des années. Je me concentre sur le quotidien et sur ce que je peux contrôler moi-même. Ce genre de choses fait partie du sport de haut niveau. »

Publicité

Le directeur technique de Genk, Dimitri De Condé, a défendu Simons et évoqué les « accords contractuels clairs » entre l’OHL et Genk. « Quand des adultes se mettent autour d’une table et établissent des clauses, ils savent quelles peuvent en être les conséquences. Si l’on veut éviter cela, il faut éviter de l’inscrire dans les contrats. Rien n’a plus de poids que ce qui a été signé sur le papier. »

De Condé affirme en outre que le directeur technique de l’OHL, György Csepregi, était informé depuis quelque temps déjà de l’intérêt concret de Genk. « Nous n’avons pas attendu dimanche pour prévenir Louvain : nous l’avons fait vendredi matin. J’ai eu György au téléphone et, à ce moment-là, il n’était pas question de colère. Nous avons agi de manière professionnelle. »

Publicité

Simons n’aura en tout cas pas longtemps à attendre avant de retrouver ses anciens joueurs. L’OHL se rendra à Genk le 11 décembre, le jour même où Simons fêtera ses 50 ans.