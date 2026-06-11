L’ancien joueur du FC Barcelone aurait reçu deux offres, dont une émanant d’un club saoudien

Le milieu de terrain espagnol Marc Casado s’apprête à quitter le FC Barcelone lors du mercato estival, après avoir trouvé un accord avec la direction catalane pour faciliter son départ et obtenir un temps de jeu plus régulier.

Selon le journal espagnol « Marca », le milieu de terrain envisage depuis plusieurs semaines de quitter le club où il a été formé, malgré son attachement historique, en raison d’un temps de jeu nettement inférieur lors de l’exercice précédent par rapport à sa première saison avec l’équipe première.

La concurrence au milieu de terrain s’est intensifiée avec le retour de Gavi et Marc Bernat, limitant ses opportunités de temps de jeu et le poussant à envisager un nouveau défi.

Selon plusieurs sources, la direction blaugrana a déjà multiplié les réunions avec l’agent du joueur, le Portugais Jorge Mendes, pour définir les modalités du transfert. Un accord de principe serait trouvé autour d’une valeur initiale d’environ 25 millions d’euros.

Bien que la valeur de marché demandée ait été plus élevée l’été dernier, lorsque son nom avait été évoqué pour la première fois, le club catalan se montre désormais plus flexible pour faciliter la conclusion du transfert.

Mendes poursuit donc son travail sur l’avenir du joueur, qui dispose actuellement de deux offres concrètes : l’une émane d’un club européen, l’autre d’une formation de Saudi Pro League, les deux parties étant prêtes à aligner une proposition financière conforme aux attentes barcelonaises.

Les dirigeants catalans souhaitent boucler l’opération avant le 30 juin, terme de l’exercice financier, ce qui en fait une priorité économique et sportive.

Les discussions se poursuivent entre les différents acteurs, et l’optimisme prévaut même si aucun accord n’a encore été officialisé.

Sportivement, le départ d’un milieu de terrain est jugé nécessaire : Hans-Dieter Flick dispose d’un effectif pléthorique au milieu de terrain et entend limiter les rotations.

Avec sept milieux de terrain pour trois postes de titulaires, Casado apparaît comme le candidat le plus probable au départ, d’autant plus qu’il a moins joué que ses coéquipiers la saison passée.