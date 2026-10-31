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L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Lucas Moura a révélé avoir envisagé de raccrocher les crampons immédiatement après s’être rompu le tendon d’Achille droit à São Paulo, plus tôt cette année. Le Brésilien de 34 ans a craint pour sa carrière dans le vestiaire lors du match nul (2-2) contre Bahia en championnat du Brésil, en mai.

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Une grave blessure fait craindre à Moura de devoir prendre sa retraite

Moura a reconnu avoir envisagé d’arrêter le football professionnel dès que les médecins du club ont diagnostiqué une rupture complète de son tendon d’Achille droit, le 3 mai. Cette blessure est survenue à peine une demi-heure après son retour tant attendu, alors qu’il avait été absent pendant près de deux mois après s’être fracturé deux côtes contre Atletico Mineiro, le 18 mars. La perspective d’une nouvelle longue rééducation a amené le joueur expérimenté à s’interroger sur son avenir dans le football.

L’incertitude contractuelle accentue le choc initial

L’ancien attaquant de Premier League, auteur de 39 buts en 221 matches toutes compétitions confondues lors de son passage de cinq ans à Tottenham entre janvier 2018 et juin 2023, était particulièrement inquiet parce que son contrat actuel avec Sao Paulo expire à la fin de l’année civile. La convalescence après une rupture aussi grave pouvant souvent durer près de 12 mois, l’attaquant craignait de se retrouver sans club alors qu’il serait encore en soins.

Dans un entretien accordé à GE, Moura s’est souvenu : « Sur le coup, quand je suis arrivé au vestiaire, j’avoue que ça m’a traversé l’esprit. Parce qu’une fois le diagnostic confirmé, sur place, on entend généralement dire qu’il faut entre dix mois et un an pour revenir après une blessure au tendon d’Achille. Je me suis dit : ‹ Mon contrat se termine en décembre. Où en serai-je ? Est-ce que je serai sans club ? › Le doute s’installe. »

Les paroles de sa femme l’incitent à préparer son retour

Le lendemain du match contre Bahia, le 4 mai, le meneur de jeu a été opéré avec succès par le Dr Moises Cohen à l’Hospital Israelita Albert Einstein, où les médecins lui ont indiqué qu’il serait absent pendant au moins six mois. Peinant à accepter cette indisponibilité, l’attaquant a expliqué que sa femme l’avait aidé à changer d’état d’esprit et motivé à s’investir dans sa rééducation.

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Évoquant les paroles encourageantes qu’elle lui a adressées après l’opération, Moura a ajouté : « ‹ Chéri, imagine combien de personnes entrent dans un hôpital sans savoir si elles en sortiront demain. Toi, tu as une blessure dont tu seras remis dans six mois. › Ça m’a ouvert les yeux. On va revenir plus forts. Ça a été un déclic pour moi. Au travail, je vais faire tout ce qu’il faut. »

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Un retour rapide avant le derby

Déjouant les premières prévisions médicales, Moura a retrouvé les terrains après un peu plus de cinq mois lors d’une victoire 2-1 en championnat contre Vitoria, le 10 octobre, et a déjà marqué une fois en quatre apparitions depuis son retour. Le joueur de 34 ans cherchera désormais à poursuivre sur sa lancée lorsque Sao Paulo recevra son grand rival Corinthians, le 4 novembre, avant des rencontres contre Fluminense et Botafogo. De bonnes performances dans cette dernière ligne droite pourraient s’avérer décisives, alors que son contrat expire en décembre.