Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-C1-EUR-FENERBAHCE-LIVERPOOLGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

L’ancien joueur de Manchester United Clayton Blackmore s’excuse pour son message « Reviens à la maison » adressé à Mason Greenwood après la victoire de Fenerbahçe contre Liverpool

Suivez GOAL sur Google

L’ancien défenseur de Manchester United Clayton Blackmore a été contraint de présenter des excuses publiques après avoir suscité un tollé sur les réseaux sociaux avec ses propos au sujet de Mason Greenwood. L’homme de 62 ans avait appelé l’attaquant à revenir à Old Trafford après sa prestation impressionnante en Ligue des champions.

Publicité

Une polémique après un exploit en Ligue des champions

La situation s’est développée peu après la victoire spectaculaire de Fenerbahce contre Liverpool (3-2) en Ligue des champions, mercredi soir. Greenwood, aujourd’hui âgé de 25 ans, a joué un rôle central dans le succès du club turc en inscrivant le but égalisateur en première période face aux rivaux historiques de Manchester United. Sa performance a poussé Blackmore à célébrer le résultat sur les réseaux sociaux, mais les mots qu’il a choisis ont rapidement suscité de vives critiques parmi les supporters de United et dans le monde du football.

Sur son compte X officiel, l’ancien international gallois a écrit : « Bravo Mason Greenwood d’avoir battu Liverpool. Reviens chez nous, s’il te plaît. » La publication a immédiatement déclenché une avalanche de commentaires désapprobateurs, rappelant à l’ancien défenseur les circonstances du départ de l’ailier du football anglais. Face à la rapidité et à l’ampleur des réactions, Blackmore s’est senti obligé de revenir sur ses propos deux heures plus tard, affirmant avoir mal compris la situation juridique actuelle de l’ancien joueur formé à Manchester United.

Blackmore revient sur ses propos après le tollé sur les réseaux sociaux

La publication a rapidement suscité une vague de condamnations parmi les supporters, conduisant Blackmore à apporter une clarification quelques heures plus tard. Sur son compte personnel, Blackmore a présenté ses excuses à toutes les personnes qu’il avait blessées par ses propos, affirmant qu’il pensait que le joueur avait été entièrement disculpé des accusations précédentes.

« Je suis désolé d’avoir offensé qui que ce soit, mais j’avais entendu dire qu’il avait été innocenté de tout acte répréhensible. Je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai blessées par mes commentaires. Comme je l’ai dit, je pensais qu’il avait été innocenté de tout, et il a eu un bébé avec sa petite amie. Je suis vraiment désolé », a-t-il écrit sur X.

Publicité
Publicité

Le départ controversé de Greenwood d’Old Trafford

Le départ de Greenwood de Manchester United reste l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire récente du club. Autrefois considéré comme le joyau du centre de formation de Carrington, l’attaquant a vu sa carrière au club s’interrompre en 2022 après son arrestation sur des soupçons de tentative de viol, de comportement dominateur et coercitif, et d’agression. Bien que le Crown Prosecution Service ait finalement abandonné toutes les charges début 2023, United a mené une longue enquête interne et conclu qu’il valait mieux pour les deux parties qu’il poursuive sa carrière ailleurs, après une forte pression des supporters.

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Une vie plus discrète à Istanbul

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Depuis son départ définitif du nord-ouest de l’Angleterre, Greenwood cherche à redorer sa réputation loin de l’attention intense des médias anglais. Après un prêt fructueux à Getafe, en Liga, il a rejoint Marseille avant de signer à Fenerbahce pour environ 33 millions de livres sterling cet été. Sa vie à Istanbul est restée relativement discrète : il s’est largement tenu à l’écart de l’attention médiatique qui accompagne habituellement les recrues vedettes. L’attaquant réside actuellement dans le quartier de Sarıyer, prisé des joueurs étrangers, où il serait le voisin de l’ancien milieu de Chelsea N'Golo Kante et de l’ex-joueur du Real Madrid Marco Asensio.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur