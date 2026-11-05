L’ancien joueur de Manchester United Clayton Blackmore s’excuse pour son message « Reviens à la maison » adressé à Mason Greenwood après la victoire de Fenerbahçe contre Liverpool

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L’ancien défenseur de Manchester United Clayton Blackmore a été contraint de présenter des excuses publiques après avoir suscité un tollé sur les réseaux sociaux avec ses propos au sujet de Mason Greenwood. L’homme de 62 ans avait appelé l’attaquant à revenir à Old Trafford après sa prestation impressionnante en Ligue des champions.

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Une polémique après un exploit en Ligue des champions

La situation s’est développée peu après la victoire spectaculaire de Fenerbahce contre Liverpool (3-2) en Ligue des champions, mercredi soir. Greenwood, aujourd’hui âgé de 25 ans, a joué un rôle central dans le succès du club turc en inscrivant le but égalisateur en première période face aux rivaux historiques de Manchester United. Sa performance a poussé Blackmore à célébrer le résultat sur les réseaux sociaux, mais les mots qu’il a choisis ont rapidement suscité de vives critiques parmi les supporters de United et dans le monde du football.

Sur son compte X officiel, l’ancien international gallois a écrit : « Bravo Mason Greenwood d’avoir battu Liverpool. Reviens chez nous, s’il te plaît. » La publication a immédiatement déclenché une avalanche de commentaires désapprobateurs, rappelant à l’ancien défenseur les circonstances du départ de l’ailier du football anglais. Face à la rapidité et à l’ampleur des réactions, Blackmore s’est senti obligé de revenir sur ses propos deux heures plus tard, affirmant avoir mal compris la situation juridique actuelle de l’ancien joueur formé à Manchester United.

Blackmore revient sur ses propos après le tollé sur les réseaux sociaux

La publication a rapidement suscité une vague de condamnations parmi les supporters, conduisant Blackmore à apporter une clarification quelques heures plus tard. Sur son compte personnel, Blackmore a présenté ses excuses à toutes les personnes qu’il avait blessées par ses propos, affirmant qu’il pensait que le joueur avait été entièrement disculpé des accusations précédentes.

« Je suis désolé d’avoir offensé qui que ce soit, mais j’avais entendu dire qu’il avait été innocenté de tout acte répréhensible. Je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai blessées par mes commentaires. Comme je l’ai dit, je pensais qu’il avait été innocenté de tout, et il a eu un bébé avec sa petite amie. Je suis vraiment désolé », a-t-il écrit sur X.

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Le départ controversé de Greenwood d’Old Trafford

Le départ de Greenwood de Manchester United reste l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire récente du club. Autrefois considéré comme le joyau du centre de formation de Carrington, l’attaquant a vu sa carrière au club s’interrompre en 2022 après son arrestation sur des soupçons de tentative de viol, de comportement dominateur et coercitif, et d’agression. Bien que le Crown Prosecution Service ait finalement abandonné toutes les charges début 2023, United a mené une longue enquête interne et conclu qu’il valait mieux pour les deux parties qu’il poursuive sa carrière ailleurs, après une forte pression des supporters.

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Une vie plus discrète à Istanbul

Getty Images

Depuis son départ définitif du nord-ouest de l’Angleterre, Greenwood cherche à redorer sa réputation loin de l’attention intense des médias anglais. Après un prêt fructueux à Getafe, en Liga, il a rejoint Marseille avant de signer à Fenerbahce pour environ 33 millions de livres sterling cet été. Sa vie à Istanbul est restée relativement discrète : il s’est largement tenu à l’écart de l’attention médiatique qui accompagne habituellement les recrues vedettes. L’attaquant réside actuellement dans le quartier de Sarıyer, prisé des joueurs étrangers, où il serait le voisin de l’ancien milieu de Chelsea N'Golo Kante et de l’ex-joueur du Real Madrid Marco Asensio.