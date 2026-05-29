L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Bryan Bergougnoux, 43 ans, est décédé tragiquement

Le monde du football français a été frappé vendredi par une tragique nouvelle. Bryan Bergougnoux, ancien joueur de l'Olympique lyonnais et entraîneur adjoint du Havre, est décédé subitement à l'âge de 43 ans.

Formé à l’OL, il avait émergé en équipe première lors de la saison 2003-2004 et disputé 48 matchs officiels, marquant six buts.

C’est durant cette période lyonnaise qu’il a connu ses plus grands succès : trois titres de champion de France et trois Supercoupes de France.

En 2005, il a rejoint Toulouse, où il est resté quatre saisons, avant de s’expatrier au Lecce Calcio, qui l’a ensuite prêté à Châteauroux puis au club chypriote Omonia Nicosie.

Il a finalement raccroché les crampons au Tours FC avant de se tourner vers le métier d’entraîneur, gravissant les échelons avec méthode.

Depuis l’été 2025, il occupait le poste d’entraîneur adjoint au sein du staff technique du Havre, restant ainsi actif au plus haut niveau du football français.

Selon Le Progrès, il devait participer vendredi à un tournoi Legends réunissant plusieurs anciens joueurs du TFC. Mais, selon plusieurs sources, il a soudainement perdu connaissance pendant le trajet en voiture.

Après l’incident, l’ancien milieu de terrain a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé plus tard. Bergougnoux laisse derrière lui sa femme et ses quatre enfants.

L’Olympique lyonnais s’est dit profondément choqué et a exprimé son soutien à sa famille et à ses proches, tandis que Toulouse évoque une grande perte. « Bryan restera à jamais dans nos cœurs », a déclaré le club.