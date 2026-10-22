L’ancien joueur de l’Ajax, autrefois décrié, est désormais l’homme fort de la Ligue des champions : « Il est inarrêtable »

Carlos Forbs est l’homme du moment en Belgique. L’attaquant portugais a joué un rôle décisif pour le Club Bruges mercredi soir face au RC Lens (victoire 3-0), avec un but et une passe décisive. Une prestation qui n’a pas échappé aux médias belges.

Au terme d’une première période laborieuse, Bruges a ouvert le score dans le temps additionnel grâce à un but de Hans Vanaken à bout portant.

En seconde période, Forbs a fait le spectacle au stade Jan-Breydel. L’ancien joueur de l’Ajax a contribué au 2-0 par une accélération fulgurante suivie d’un centre, avant d’inscrire lui-même le troisième but.

Après la rencontre, l’entraîneur Ivan Leko s’est montré très élogieux envers l’ailier. « Il est tout simplement formidable de l’avoir dans l’effectif. Il a énormément de vitesse, de qualités balle au pied et il est dangereux en un contre un. »

« Il est passé du statut de joueur capable de coups d’éclat à celui de joueur très complet et régulier, qui défend aussi et joue pour le collectif. Je suis tellement heureux pour lui », a conclu l’entraîneur. La semaine dernière déjà, Forbs avait joué un rôle important pour le Club Bruges en délivrant trois passes décisives face à l’Inter (victoire 4-3).

Les médias se sont eux aussi montrés enthousiastes. La Dernière Heure lui a attribué la note de 7,5 pour sa prestation. « Il s’est réveillé après la pause et est alors devenu impossible à arrêter : il a délivré la passe décisive pour le 2-0 de Seys et inscrit lui-même le but du 3-0. » Het Nieuwsblad lui a également donné un 8.

À l’été 2022, Forbs avait été recruté par l’Ajax pour 14 millions d’euros sous l’impulsion de Sven Mislintat, alors directeur technique. Mais il n’a jamais réussi à exprimer son potentiel à Amsterdam et a été vendu au Club Bruges pour six millions d’euros il y a deux saisons.