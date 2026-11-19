Le gardien retrouve les terrains après une grave maladie
Gunnarsson a réussi un retour remarquable à la compétition. L’ancien gardien de Brentford a retrouvé les terrains avec le club belge de Courtrai après une absence de près de 20 mois. Une grave maladie neurologique l’avait contraint à rester aussi longtemps éloigné du football.
Cette maladie invalidante a nécessité trois hospitalisations distinctes et bouleversé son quotidien. Aux moments les plus sombres de son combat, le gardien a dû faire face à de terribles limitations physiques. Il les a désormais surmontées, au point de rejouer miraculeusement en première division.
Face à de terribles limitations physiques
La maladie de Gunnarsson a eu des conséquences particulièrement brutales. Il a rapidement perdu ses capacités physiques et a dû apprendre à vivre sans ses fonctions motrices de base.
« Je suis entré à l’hôpital en fauteuil roulant parce que marcher était devenu presque impossible », a expliqué Gunnarsson dans un entretien accordé aux supports officiels de Brentford. « Je ne pouvais même pas porter ma fille dans mes bras, tellement j’avais perdu de force. Je pouvais encore respirer par moi-même, mais cela ne me semblait pas normal. J’avais l’impression que mes poumons ne se remplissaient pas autant d’air. »
Réapprendre les gestes de base du gardien de but
Surmonter la maladie n’était que la première étape de son parcours. Pour relancer sa carrière professionnelle, Gunnarsson a dû reconstruire entièrement ses capacités athlétiques. Il s’est servi de cette épreuve pour inspirer ses coéquipiers de Courtrai, en leur montrant des photos personnelles prises à l’hôpital avant un match décisif pour la montée. Peu à peu, il a repris l’entraînement sur le terrain.
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« J’avais perdu tellement de force que je pouvais à peine marcher. J’ai donc dû me réhabituer à tout faire », a-t-il révélé. « Quand je sautais, j’avais l’impression de le faire pour la première fois. C’était pareil quand je plongeais. »
Un retour miraculeux au football
Gunnarsson a désormais pleinement trouvé sa place en première division belge avec Courtrai. Il reconnaît toutefois que les obstacles psychologiques à son retour sur le terrain ont été tout aussi difficiles à surmonter que les obstacles physiques.
« J’étais très soulagé et heureux, mais aussi nerveux à l’idée de rejouer », a-t-il déclaré. « Bien sûr, après une si longue absence, on se demande si l’on sera aussi bon qu’avant. »
Le gardien est déterminé à savourer chaque instant sur le terrain alors que sa carrière reprend. « C’est assez incroyable de rejouer déjà à ce niveau… Je dois parfois me le rappeler », a-t-il conclu.