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L’ancien gardien de Brentford Patrik Gunnarsson a fait un retour émouvant dans le football professionnel après avoir combattu une grave maladie neurologique qui l’avait contraint à utiliser un fauteuil roulant. L’international islandais a passé près de 20 mois loin des terrains avant de réussir un retour miraculeux dans l’élite belge avec le KV Kortrijk.

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Le gardien retrouve les terrains après une grave maladie

Gunnarsson a réussi un retour remarquable à la compétition. L’ancien gardien de Brentford joue de nouveau pour le club belge de Courtrai après près de 20 mois d’absence. Une grave maladie neurologique l’avait tenu éloigné du football.

Cette maladie invalidante a nécessité trois hospitalisations distinctes et bouleversé son quotidien. Dans les moments les plus sombres de son combat, le gardien a dû faire face à des limitations physiques terrifiantes. Il les a désormais surmontées de manière miraculeuse pour rejouer au plus haut niveau.

Un combat contre des limitations physiques terrifiantes

La maladie de Gunnarsson a eu des conséquences particulièrement brutales. Il a rapidement perdu ses capacités physiques et a dû vivre sans ses fonctions motrices de base.

« Je suis arrivé à l’hôpital en fauteuil roulant parce que marcher était devenu presque impossible, a expliqué Gunnarsson dans un entretien accordé aux canaux officiels de Brentford. Je ne pouvais même pas porter ma fille tellement j’avais perdu de force. Je pouvais encore respirer seul, mais je n’avais pas l’impression de respirer normalement. J’avais l’impression que mes poumons ne se remplissaient pas autant d’air. »

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Réapprendre les gestes de base du gardien de but

Surmonter la maladie n’était que la première étape de son parcours. Pour relancer sa carrière professionnelle, Gunnarsson a dû reconstruire entièrement ses bases athlétiques. Il s’est servi de cette épreuve pour motiver ses coéquipiers de Courtrai en leur montrant des photos personnelles prises à l’hôpital avant un match crucial pour la montée. Peu à peu, il a repris l’entraînement sur le terrain.

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« J’avais perdu tellement de force que je pouvais à peine marcher. J’ai donc dû me réhabituer à tout faire, a-t-il confié. Quand je sautais, j’avais l’impression de le faire pour la première fois. C’était pareil quand je plongeais. »

Gérer un retour miraculeux au football

Gunnarsson s’est désormais pleinement installé dans l’élite belge avec Courtrai. Il reconnaît toutefois que les obstacles psychologiques liés à son retour sur les terrains ont été aussi difficiles à surmonter que les obstacles physiques.

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« J’étais très soulagé et heureux, mais aussi nerveux à l’idée de rejouer, a-t-il déclaré. Bien sûr, après une si longue absence, on se demande si l’on sera aussi bon qu’avant. »

Le gardien est déterminé à savourer chaque instant sur le terrain alors que sa carrière reprend. « C’est assez incroyable de rejouer déjà à ce niveau… Parfois, je dois me le rappeler », a-t-il conclu.