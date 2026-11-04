L'ancien gardien d'Arsenal et d'Al-Nassr : Ospina annonce une décision capitale concernant son avenir

Le Colombien David Ospina, gardien du club mexicain de l'Atlante, a annoncé ce mercredi sa retraite du football, à l'âge de 38 ans.

Ospina a notamment porté les couleurs d'Arsenal entre 2014 et 2018, puis de Naples jusqu'en 2022, avant de rejoindre Al-Nassr, avec lequel il est resté jusqu'en 2024.

Il est également connu en France pour les six saisons qu'il a passées au club de Nice (2008-2014).

Le gardien chevronné a annoncé sa retraite dans un message publié sur son compte Instagram, dans lequel il a déclaré : « Je dis au football, merci ! Je ne vais pas l'abandonner... mais je lui suis reconnaissant ! Ce fut un merveilleux voyage ! Désormais, j'irai là où mon sourire me mènera. »

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Ospina a disputé plus de 600 matchs au cours de sa carrière, dont 131 avec la sélection colombienne, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale, à égalité avec James Rodríguez.