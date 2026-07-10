L'ancien footballeur de haut niveau Samir Nasri a été arrêté en France

L'ancien footballeur de haut niveau Samir Nasri (39 ans) a été arrêté et placé en garde à vue jeudi par la police française, selon Le Parisien.

Né à Marseille, Nasri s’est illustré par le passé, notamment à Arsenal et à Manchester City. Ce milieu de terrain, doté d’une grande technique, a disputé 41 matchs internationaux sous les couleurs de l’équipe de France.

Retraité depuis 2021 après un passage à Anderlecht, il fait aujourd’hui sensation dans la presse footballistique française : il a été interpellé dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent organisé liée au trafic de drogue.

Le Français d’origine algérienne a été interpellé jeudi à Paris, soupçonné d’être impliqué dans cette affaire.

Placé en garde à vue pendant une dizaine d’heures, le droitier a finalement été remis en liberté après un long interrogatoire. Toutefois, des poursuites pénales pourraient être engagées à une date ultérieure.

L’affaire Nasri fait grand bruit en France, car il apparaît encore régulièrement à la télévision.

Nasri travaille comme consultant pour Canal+. Sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions.