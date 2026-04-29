Francisco Conceição confirme sa progression fulgurante cette saison à la Juventus. L’ailier portugais de 23 ans, écarté de l’Ajax il y a deux ans, serait désormais estimé à 50 millions d’euros, selon La Gazzetta dello Sport.

Plusieurs grands clubs anglais, notamment Liverpool et Manchester United, seraient déjà prêts à passer à l’action pour s’offrir ses services, même si la Juventus n’envisage pas de le céder à moins de 50 millions d’euros.

Cette saison, il joue un rôle clé dans l’équipe de Luciano Spalletti, qui se dirige vers une qualification en Ligue des champions. Recruté l’été dernier 32 millions d’euros auprès du FC Porto, il ne serait pas cédé à moins de 50 millions, selon la même source.

Liverpool voit en Conceição le successeur idéal de Mohamed Salah, dont le départ d’Anfield est prévu cet été après neuf saisons. Luciano Spalletti a récemment jugé « justifiée » la comparaison entre les deux joueurs.

« Quand il reçoit le ballon sur l’aile et qu’il va chercher son adversaire, il est impossible à défendre », a déclaré l’entraîneur italien à propos de son protégé. « Il doit juste améliorer son tir, car Salah est vraiment au top dans ce domaine. Conceição possède toutefois cette explosivité dans les duels, ce qui le rend pratiquement impossible à suivre. »

« On dit souvent que Liverpool est un club exceptionnel, mais je joue déjà dans un grand club où je suis heureux », a-t-il déclaré le mois dernier. « Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la fin de saison pour aider mon équipe du mieux possible. Je dois simplement continuer à travailler d’arrache-pied. »

Conceição fait donc partie des candidats prioritaires pour Manchester United, qui entend renforcer son effectif en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. Reste à lever les réserves sur son indemnité de transfert, jugée élevée ; mais en Italie, on estime que la prochaine Coupe du monde pourrait faire évoluer la donne.