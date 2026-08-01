Fulham FC est de plus en plus en train de devenir une filiale du Real Madrid. Avec Alvaro Arbeloa, l’entraîneur est un ancien Blanco, et avec Thiago Pitarch, un troisième grand talent en provenance de la capitale espagnole pourrait rejoindre Londres. Gonzalo Garcia et Cesar Palacios, deux jeunes du Real, sont eux sur le point de s’engager avec les Cottagers. Selon le quotidien sportif espagnol Marca , le transfert de Pitarch n’est plus qu’une question de temps. Arbeloa aimerait faire venir le milieu de terrain de 18 ans, qui aurait déjà donné son feu vert.

Alors que Pitarch ne semble, selon toute apparence, pas entrer dans les plans du nouvel et ancien entraîneur du Real, Jose Mourinho, une histoire très particulière le lie à Arbeloa. Pitarch lui doit en effet trois débuts importants dans sa jeune carrière.

Sous les ordres d’Arbeloa, le milieu axial a joué pour la première fois avec les U19 du Real, avec la deuxième équipe, puis la saison passée avec les professionnels, pour lesquels le jeune joueur, comparativement frêle, a disputé dix matches de Liga et six de Ligue des champions, étant titulaire lors des huitièmes de finale contre Manchester City et au match aller des quarts de finale face au Bayern Munich.

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Jeu de chaises musicales entre Lisbonne, Madrid et Londres

Arbeloa a été promu en janvier au Real Madrid, passant de l’équipe réserve au poste d’entraîneur principal chez les professionnels, afin de remplacer Xabi Alonso, limogé après à peine un peu plus de six mois en fonction.

À la fin de la saison, que le Real a une nouvelle fois terminée sans titre, Arbeloa a dû partir et s’est engagé à Fulham FC, où Marco Silva a cédé sa place pour devenir à son tour entraîneur principal de Benfica, où il a remplacé Mourinho, lequel a récupéré le poste d’Arbeloa chez les Merengue.

Selon des informations concordantes de plusieurs médias, les transferts de Garcia et Palacios ne sont plus qu’une formalité. Garcia devrait coûter au moins 40 millions d’euros, Palacios entre huit et dix. Pour Pitarch, il faudra sans doute débourser au minimum 20 millions d’euros.



