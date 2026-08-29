L'ancien entraîneur du Real Madrid surprend Mourinho avec des déclarations fracassantes

L'Italien Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid, apprécie le travail accompli par le Portugais José Mourinho durant la période de préparation de la nouvelle saison avec les Merengues.

Le Real Madrid a entamé son parcours en Liga cette saison par une victoire à l'extérieur 2-1 face à l'Espanyol, puis un succès 4-1 contre la Real Sociedad à Bernabéu.

Le réseau Defensa Central a publié l'analyse de Fabio Capello, parue dans le journal La Gazzetta dello Sport.

Capello a déclaré : « Si l'on compare le Real Madrid à la saison dernière, il me semble que José Mourinho a déjà résolu les problèmes. »

Il a poursuivi : « Les joueurs merengues se sont mis à jouer en équipe, et par conséquent l'immense qualité que possèdent Vinicius, Mbappé, Bellingham et leurs coéquipiers a commencé à ressortir. »

Capello a ajouté : « Si Mourinho conserve le contrôle, le Real Madrid sera l'équipe à battre en Ligue des champions. »

L'entraîneur portugais n'a pas voulu se montrer trop strict dès le départ, il a plutôt commencé par exiger un minimum d'engagement et de discipline.

Et désormais, comme le dit justement Capello, le point essentiel sera que l'entraîneur parvienne à faire en sorte que tous les joueurs maintiennent ce niveau de travail et de constance.

Dans ce cas, le Real Madrid pourra effectivement rivaliser pour la Ligue des champions, la Liga et n'importe quel autre trophée.

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