L'ancien entraîneur de Tottenham : Manchester United est si mauvais que Pochettino ne peut pas échouer

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Harry Redknapp, ancien entraîneur anglais, estime que Mauricio Pochettino a une occasion idéale de ramener Manchester United au sommet, considérant que la mauvaise situation que traverse l'équipe rend la mission de l'Argentin différente des défis qu'ont dû relever ceux qui ont pris en charge Manchester United dans la foulée du départ de Sir Alex Ferguson.

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Redknapp a affirmé, dans un article publié par le journal "The Sun" britannique, que Manchester United est désormais dans une situation chaotique, mais qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour que Pochettino prenne les commandes.

Il a ajouté que les entraîneurs considèrent ce genre de postes comme une opportunité à ne pas manquer, car la seule voie possible pour l'équipe, depuis sa position actuelle, est de remonter et d'améliorer ses résultats.

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Il a poursuivi : « Les choses ne peuvent que s'améliorer pour Manchester United avec Pochettino. Il ne va évidemment pas les faire descendre, il ne fera pas ça. »

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Redknapp a évoqué les souvenirs de son expérience avec Tottenham, lorsqu'il a pris en charge l'équipe en octobre 2008, après un début de saison catastrophique, affirmant qu'il n'avait pas hésité à accepter la mission.

Il a déclaré : « Lorsqu'on m'a proposé le poste de Tottenham, alors qu'ils étaient en difficulté après le pire début de leur histoire, la décision était prise sans réfléchir », expliquant que c'est ainsi que les entraîneurs raisonnent lorsqu'ils évaluent ce genre d'opportunités.

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En revanche, Redknapp a estimé que le fait que Pochettino prenne en charge Manchester United directement après le départ de Ferguson l'aurait placé face à un défi totalement différent, car l'entraîneur se serait dans ce cas retrouvé contraint d'améliorer une équipe possédant déjà un grand héritage et un niveau de réussite élevé.

Il a cité l'expérience de David Moyes, que Ferguson avait choisi pour lui succéder, mais qui n'a pas duré longtemps, affirmant que tout le monde sait comment les choses se sont terminées.

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Redknapp a révélé qu'il entretient une relation amicale avec l'entraîneur argentin, précisant qu'ils partagent la même date de naissance, le 2 mars, et qu'ils s'étaient rencontrés le jour de leur anniversaire lorsque Pochettino était entraîneur de Southampton, tandis que lui-même dirigeait Queens Park Rangers, ajoutant : « Nous avons gagné ! »

Il a également indiqué qu'il avait travaillé avec lui lors du match caritatif « Soccer Aid », le décrivant comme une personne intelligente et extrêmement avertie.

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Il a ajouté que Pochettino et son adjoint Jesús Pérez sont capables de redonner vie à l'ambiance d'Old Trafford et du centre d'entraînement, et d'apporter quelques sourires au club, mais il a souligné qu'ils possèdent également une intelligence footballistique et une capacité à construire des équipes, deux éléments qui seront indispensables lors de la prochaine étape.

Redknapp a identifié le plus grand problème auquel pourrait être confronté l'entraîneur argentin, à savoir la mesure dans laquelle la direction de Manchester United est prête à lui donner les joueurs dont il a besoin pour réussir.

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Il a affirmé que l'effectif actuel de l'équipe est « choquant », ajoutant qu'un grand entraîneur ne peut pas faire grand-chose s'il travaille avec de mauvais joueurs, et que n'importe quel entraîneur, quelles que soient ses capacités, sera vaincu s'il ne dispose pas des bons éléments.

Redknapp a adressé de vives critiques aux responsables de la direction de Manchester United, affirmant qu'il a du mal à comprendre certaines des personnes chargées de nommer les entraîneurs, considérant qu'elles portent une grande part de responsabilité dans les problèmes du club, en raison de la confusion dans les recrutements et des décisions changeantes concernant les staffs techniques.

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Il a également critiqué la manière dont la direction de United a géré le départ de Carrick, qualifiant ce qui s'est passé de choquant, soulignant que l'ancien entraîneur était un grand joueur du club et un homme formidable, mais qu'il a été traité de manière très déplorable, notamment avec la fuite des informations sur son départ avant son annonce officielle.