Arne Slot est désormais en pole position pour prendre les commandes de la sélection néerlandaise, après le départ de Ronald Koeman consécutif à l’élimination des « Oranje » par le Maroc en Coupe du monde.

L’entraîneur, limogé de Liverpool fin mai, est désormais libre et considère que diriger la sélection de son pays serait « un grand honneur », même s’il a toujours privilégié le football de club.

Mikos Joka, journaliste néerlandais de renom du site « AD », a confirmé dans le podcast « AD Football » que Slot n’avait pas l’intention de reprendre du service cet été ni de s’engager avec un club, mais qu’il n’excluait pas de prendre les rênes de la sélection nationale.

Joka a précisé : « Il est vrai qu’il préfère le football de club au football international, mais je n’ai aucune indication qu’il ne souhaiterait jamais entraîner la sélection néerlandaise. En réalité, je sais qu’il considérerait entraîner la sélection comme un grand honneur. »

L’auteur du livre « Slot-Bal » estime que la réussite de cette initiative dépendra du moment choisi et de la vision de la Fédération néerlandaise : « La question est de savoir si c’est le bon moment dans sa carrière ? Estime-t-il que cette équipe dispose d’un potentiel suffisant pour prétendre à des titres ? Quelle est la vision proposée par la fédération, et qui pourrait-il intégrer à son staff ? Ils ont de bonnes chances s’ils prennent contact avec lui. »

Il précise que l’éloignement du monde des clubs n’est plus un frein pour Slot, lequel a déjà dirigé des stars comme Mohamed Salah, et rappelle les précédents de Nagelsmann avec l’Allemagne et de Tuchel avec l’Angleterre, tout en estimant qu’un retour ultérieur dans un grand club reste tout à fait envisageable.

Quant aux craintes de voir le football néerlandais perdre un entraîneur de premier plan au niveau des clubs, Joka a insisté : « L’intérêt national passe avant tout… S’il parvient à redonner tout son éclat à la sélection néerlandaise, cela primera sur tout le reste. »

Sur le plan sportif, il rappelle que la force de Slot réside dans sa capacité à imposer rapidement ses idées : « D’après ce que je sais de lui, il explique très vite ce qu’il attend des joueurs… Au Feyenoord, après la finale perdue en Ligue Europa Conférence, l’effectif a été entièrement renouvelé et l’équipe s’est immédiatement remise sur les rails la saison suivante. »

Il reconnaît toutefois que la mission ne sera pas aisée, même si la sélection dispose encore de suffisamment de temps pour s’adapter avant les éliminatoires de l’Euro, même en cas de faux pas possible contre l’Allemagne ou la Serbie en Ligue des Nations.