L’ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, émerge soudainement comme le grand favori pour prendre les commandes d’un autre cador européen : « Des discussions ont déjà eu lieu », selon les informations disponibles

Selon The Athletic, Ruben Amorim est en pole position pour prendre le poste d’entraîneur de l’AC Milan. Des pourparlers auraient déjà eu lieu entre les deux parties.

Âgé de 41 ans, le technicien portugais est libre depuis son départ de Manchester United, où il a été limogé en début d’année pour cause de résultats insatisfaisants. À la suite de son départ, Darren Fletcher puis Michael Carrick ont assuré l’intérim.

Les Red Devils ont alors inversé la tendance et validé leur billet pour la Ligue des champions. L’équipe de Carrick a finalement terminé troisième, derrière Arsenal et Manchester City.

Depuis, le technicien portugais est resté dans l’ombre, jusqu’à ce que The Athletic révèle que son arrivée s’inscrit dans un vaste plan de restructuration du club lombard.

Auparavant, le club avait officialisé le départ de Massimiliano Allegri, dont l’équipe avait manqué la qualification en Ligue des champions, terminant à une décevante cinquième place.

Amorim n’est toutefois pas le seul nom évoqué : des pourparlers auraient aussi impliqué Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des États-Unis.

Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart) et Oliver Glasner (Crystal Palace) sont également cités. Ce dernier est par ailleurs pressenti à Feyenoord comme successeur potentiel de Robin van Persie. Si Milan opte pour Amorim, le club néerlandais pourrait donc disposer d’une option supplémentaire.