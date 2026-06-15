L’ancien entraîneur de Manchester United, Rúben Amorim, a officiellement trouvé un nouveau poste

Ruben Amorim est officiellement le nouvel entraîneur de l'AC Milan, a confirmé Fabrizio Romano lundi matin. L'ancien mentor de Manchester United s'apprête à signer son contrat à Milan.

Le technicien portugais retrouve ainsi un banc après son départ de Manchester United en janvier. Il succède à Massimiliano Allegri, limogé suite à des résultats jugés insatisfaisants.

Limogé par Manchester United début janvier, Amorim avait été remplacé temporairement par l’intérimaire Darren Fletcher pour deux rencontres, puis par Michael Carrick, qui a mené les Red Devils à une troisième place synonyme de qualification en Ligue des champions.

Milan, qui a terminé à une décevante cinquième place synonyme d’Europa League, n’a pas connu le même succès, ce qui a poussé la direction à agir.

Le technicien de 41 ans s’apprête à signer un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison.

L’ancien coach de Braga et du Sporting CP devance ainsi Matthias Jaissle (Al-Ahli) et Sebastian Hoeness (Stuttgart), également pressentis pour le banc milanais.

Oliver Glasner, ex-technicien de Crystal Palace, était également en lice, mais il a finalement été écarté.